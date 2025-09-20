Berichtsheft-Bingo

Und ich wusste, dass ich mich heute Abend, genau an diesem S-Bahnhof, auch wieder wie ein Azubi fühlen würde. Ich hatte mich zwar in den letzten Tagen mit diversen Berichten zum Thema „Fotografieren unter Flutlicht“ beschäftigt, doch ich hatte keine Ahnung, wie ich die Technik in den Griff bekommen sollte.

Irgendwo im Waggon ist wieder jemand zu dumm, um Kopfhörer zu benutzen, und Trance schallt unterschwellig durch die Szenerie. Am S-Bahnhof Olympiastadion holt ein junger Kerl, der neben mir sitzt, sein Berichtsheft aus dem Rucksack und beginnt, einige Wochen nachzutragen. Ich wusste gar nicht, dass es die Dinger noch analog gibt. Auf jeden Fall bekomme ich einen Flashback in meine eigene Zeit als Stift – und die Erinnerung daran, dass ich einmal fast ein Dreivierteljahr Berichtsheft in einer Nacht nachgeschrieben habe. Eigentlich eine heftige Urkundenfälschung, denn ich setzte natürlich immer das Datum des Tages darunter, von dem die Seite handelte.

Um noch ein bisschen mit den Einstellungen der Spiegelreflex unter realen Bedingungen zu üben, wollte ich eine Stunde vor Anstoß am Platz sein. Zwei Dinge hatte ich dabei unterschätzt: das Familienleben und den Weg vom Glockenturm zum August-Bier-Platz.

Natürlich war ich viel später losgekommen, als gewollt, und dann ist der Weg zum Platz halt echt weit. Allerdings versuchte ich, das positiv zu sehen und damit ein bisschen was für meinen Schrittzähler zu machen. Der Versuch, gut gelaunt zum Platz zu spazieren, schlug ordentlich fehl. Das lag aber nicht per se an der Strecke, sondern an dem, was ich sah: Es waren mehrere Teams der Hertha auf den Plätzen beim Training. Ein paar Jungs, ein paar Mädels. Alle ackerten, um Hertha BSC voranzubringen. So weit, so schön. Aber alle – wirklich alle – waren von Kopf bis Fuß mit dem neuen Ausstatter bekleidet: Stutzen, Hosen, Shirts, Trainingsanzüge, Sporttaschen.

Und die Ama Zwee? Liefen in denselben alten Klamotten wie immer rum.

Bei einem Kicker der Hertha war sogar die Fahne zur Hälfte bereits abgeblättert.

Kannst du keinem erzählen. Und mit einer Mischung aus unheimlicher Wut und beginnender Resignation kam ich, vor mich hinfluchend, beim Anzeigenhauptmeister und dem Teilzeitassi an.

Die sahen das mit den Trikots zwar genauso wie ich, freuten sich aber über mein Gefluche. Zuerst verstand ich nicht, warum. Es wurde mir aber recht schnell erklärt: Der Teilzeitassi hatte ein Ama-Zwee-Bingo gebastelt und mitgebracht. Und ein Punkt zum Abkreuzen war, dass einer von uns etwas zu fluchen hat. Tja, Bingo… also noch nicht, aber das erste Kreuz für uns alle.

Sportlich gab es dann aber rein gar nichts zu fluchen. Die Ama Zwee rasierten den FC Nordost im ersten Abschnitt regelrecht. Wenn es zur Pause schon ein halbes Dutzend Hertha-Tore gegeben hätte, hätte sich niemand beschweren dürfen. Es waren aber „nur“ vier. Bemerkenswert daran: Unser Capitano hatte diesen Hattrick plus eins allein zu verantworten.

Etwas mulmig wurde uns zwar kurz vor der Halbzeit, denn der FC Nordost traf kurz hintereinander zum 4:1 und 4:2. Nach dem Seitenwechsel drehte die Hertha aber richtig auf und netzte noch fünfmal ein. 9:3 am Ende.

Und, was vielleicht noch viel wichtiger war: Ich gewann das Bingo. Ich hatte sogar ein Doppel-Bingo.

Dafür waren viele Fotos, trotz ständigem Anpassen an die Lichtverhältnisse, nichts geworden. Nächstes Heimspiel gibt’s den nächsten Versuch.

Es war ein schönes Gefühl, endlich drei Punkte auf der Habenseite zu haben. Beschwingt davon wurde alles abgebaut, und der Teilzeitassi und ich machten uns auf den Weg zum Glockenturm.

Kurze Zeit später war ich zu Hause.

Dort schliefen alle schon, und meine Frau war, als sie wegen der sich öffnenden Haustür wach wurde, von meinem Erfolg im Bingo ähnlich begeistert wie mein Ausbilder, als ich ihm damals ein Dreivierteljahr Berichtsheft zum Unterschreiben vorlegte.

Der Kutten König