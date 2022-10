Berichtigung zum völlig falschen Fupa

In einer anfangs sehr fairen Partie agierte Sallern mit fast 90 Prozent Ballbesitz in den ersten Minuten spielbestimmend und erarbeitete sich mehrere hochkarätige Chancen. Nach einer Kette individueller Fehler fiel aus dem nichts die Führung der Heimmannschaft.



Ebenso gestaltete sich Hälfte 2. Nach einer 15 minütigen Drangphase der Gäste und mehreren Einschussmöglichkeiten nivellierten sich die Spielanteile.

Die Partie wurde durch beide Mannschaften und mangelndes Eingreifen in der Folge sehr hitzig, was in einer roten Karte der Hausherren wegen einer schweren Tätlichkeit in der Nachspielzeit endete.