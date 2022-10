Berichte der Kreisliga JWH

Taktische Vorgaben mag es für die Oldenburger in der Kabine gegeben haben. Ansonsten hieß es, freie Bahn. „Das war eines dieser Spiele, in denen man als Außenseiter überhaupt nichts zu verlieren hat, denn alles rechnet doch mit einer klaren Niederlage“, weiß der sportliche Leiter des SVO

Ein interessantes Fußballspiel der Kreisliga Jade-Weser-Hunte sahen die Zuschauer am Sonntagnachmittag auf der Kunstrasen-Sportanlage an der Oldenburger Flötenstraße. Der 1.FC Ohmstede gewann das Heimspiel gegen die SG FriPe mit 4:2 und konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden. Allerdings gab es auch großes Lob für die Gäste.

Die Obenstroher Gäste sicherten sich drei wichtige Punkte beim Tabellenschlusslicht und arbeiten sich in Schlagweite zum Tabellenmittelfeld. Die Vorzeichen waren bei den Gästen dabei gar nicht rosig. „Mir fehlten wieder jede Menge Spieler, ich musste aus der Ü40 und A-Jugend auffüllen“, sagt Gästetrainer Henning Lamche

Das Ergebnis spricht für sich, in einer einseitigen Partie geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. Bereits zur Pause stand Jaderberg mit 5:0 als Sieger fest. „Die erste Hälfte war richtig gut, wir haben Ball und Gegner laufen lassen und die Chancen genutzt“, sagt TuS-Spielertrainer David Skibba