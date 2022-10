Berichte der Kreisliga Jade-Weser-Hunte

Die Berichte des 15.Spieltages der Kreisliga Jade-Weser-Hunte

Der spielstarke Aufsteiger lieferte eine überzeugende Leistung und holte sich drei verdiente Punkte. Die Obenstroher Gäste wandeln momentan auf verschiedenen Wegen. Niederlage folgt auf Sieg, man wird daran arbeiten, mehr Konstanz ins Spiel zu bringen.

Nichts zu melden gab es in diesem Stadtderby, welches die Ohmsteder absolut verdient für sich entschieden. "Ohmstede war der bislang stärkste Gegner, gegen den wir spielen mussten", sagte der sportliche Leiter der Gäste, Jo Alder. Ohmstede spielt eine solide Saison und wir das auch gegen Jaderberg, in Bad Zwischenahn und gegen Schwarz-Weiß fortsetzen wollen. Beim SV Ofenerdiek setzt man vieles auf einen Sieg gegen den SV Phiesewarden.

In diesem Ammerland-Duell gingen die Löwen als klarer Favorit ins Spiel. Metjendorf wehrte sich nach Kräften und nötigte die Löwen zu einem Arbeitssieg. Rastede führt weiter die Liga an, der Tabellenvorletzte aus Metjendorf wird sich mit der Einstellung von heute auch aus den Abstiegsrängen verabschieden.

Die Wangerländer feiern den Derbysieg und schieben sich auf den fünften Tabellenplatz. Für den FC FW Zetel war es die dritte Niederlage in Folge, obwohl Dennis Rehbein und Marven van den Ent die Gäste direkt nach der Pause mit 2:0 in Führung schossen. Henning Fähnders, Kevin Kötter und Michel Hinrichs drehten das Spiel aber noch.

Nordenham hat klar gemacht, das man ein gewaltiges Aufstiegswörtchen mitreden will. Ob es am Ende dazu reichen wird, wird die Zeit mit sich bringen. Auf jeden Fall konnte man sich Platz erobern. "Wir haben ja alles in der eigenen Hand", lautet die Aussage von FCN-Coach Bünyamin Kapakli, der gegen die Sandkruger mit einem Doppelpack den Sieg einfuhr.

Die Gastgeber sorgten für einen gebrauchten Tag beim SV Phiesewarden. Schon zur Pause war mit der 5:0-Führung die Vorentscheidung gefallen. Interessant, für den 6:0-Sieg sorgten mit Keno Krebs, Julian Mülder, Thorben Vollers, Pascal Richter, Florian Janßen und Christoph Hesshaus sechs verschiedene Torschützen.

Diese torlose Unentschieden war aus Sicht der Gastgeber ärgerlich. "Wir haben das Spiel bestimmt, die Jungs haben sich nur nicht belohnt", sagt Wiefelstede-Caoch Mario Anderer. Die Gäste können mit dem Punkt gut leben. "Wir haben heute nicht unser Spiel auf den Platz gebracht", sagt Spielertrainer David Skibba..

In diesem Kellerduell wollten die Gastgeber zu einem Befreiungsschlag ausholen, doch das Vorhaben ging nach hinten los. Dirk Delger hatte mit seinen vier Treffern maßgeblichen Anteil am Zwischenahner Sieg und ESV-Coach Günther Frerichs stellt schon die Kreisligatauglichkeit in Frage. "Mit so einer Einstellung wie heute, haben wir in der Liga zumindest nichts zu suchen".