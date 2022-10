Berichte der Kreisliga IV

Die Gäste des TV Jahn wandern weiterhin auf dem Erfolgsweg. In Spiel eins nach dem Rücktritt von Trainer Arend Arends holte sich der TV Jahn einen verdienten Sieg. Mit der 3:0-Pausenführung und angesichts des Spielverlaufs geht der Sieg absolut in Ordnung, in der Schlussphase verteilten die Gäste allerdings noch Geschenke.

Nach zuletzt zwei Siegen und einem Remis folgte gegen eine kleine Ernüchterung. Mit einem Sieg hätten sich die Gastgeber ein wenig von den Abstiegsplätzen befreien können. Die Gäste haben sich indes im Tabellenmittelfeld festgesetzt und konnten eine drei Spiele bestehende Niederlagenserie beenden.

So richtig fassen konnte TSV-Trainer Timo Obal nach dem Spiel nicht, was gegen den VfL Wildeshausen II gerade in der zweiten Hälfte abging. Mit 2:1 führte Ganderkesee und diese Führung hielt bis zur 60.Minute. Dann brach das Unheil über die Gastgeber in Form von vier Gegentoren bis zur 87.Minute herein.