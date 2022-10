Berichte der Kreisliga IV

„Wir waren in dieser Begegnung deutlich überlegen und haben den Sieg absolut verdient“, bemerkte Harpstedts Trainer Eckhard Zunft. Allerdings lief es für den Favoriten in der ersten Halbzeit nicht gerade wunschgemäß, denn es wurden trotz deutlicher Überlegenheit einige gute Torchancen vergeben.

In einer recht unspektakulären Begegnung setzte sich die Delmenhorster locker durch und gingen letztlich als verdienter Sieger vom Platz. Die Mannschaft von Trainer Arend Arends setzte leistungsmäßig dort an, wo in den letzten erfolgreichen Begegnungen aufgehört haben.