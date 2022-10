Berichte der Kreisliga Cloppenburg

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte agierte der Gast abgezockter vor des Gegners Tor. Nach der Pause gab Peheim Gas, aber Gelb-Rot für Mathes Meirose (75., wiederholtes Foulspiel) und gute Höltinghauser Konter entschieden die Partie zu Gunsten des SVH.

Der BV Bühren war in Halbzeit eins etwas besser im Spiel als die Gastgeber und kam durch Marvin Meyer zur Führung (36.). Nach der Pause hatte Jon Willenborg eine große Chance zum Ausgleich, ließ sie aber aus. In den letzten 15 Minuten machte Cappeln mächtig Druck, und Bühren konterte, aber es blieb bei dem einen Tor, so dass Bühren einen etwas glücklichen Sieg einfuhr.