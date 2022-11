Berichte der Bezirksliga IV

Die Zuschauer sahen keine gute Partie. „Das Spiel war ausgeglichen, aber auch zerfahren“, meinte Altenoythes Co-Trainer Maik Koopmann . In der ersten Minute hatten die Hohefelder den Papst in der Tasche gehabt, als ein Schuss von Brockdorfs Hennes Koldehoff nur gegen den Pfosten klatschte.

Starke Leistung: In der Fußball-Bezirksliga hat der SV Molbergen einen erneuten Heimsieg gefeiert. Die Elf von Trainer Luc Diamesso besiegte BW Lohne II mit 2:0 (1:0). Stefan Langliz hatte die Molberger in der 25. Minute in Führung gebracht. Langliz zeigte auch in dieser Partie, dass er auf dem Weg zurück zu alter Stärke ist.