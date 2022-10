Berichte der Bezirksliga IV

Die Berichte des 13.Spieltages der Bezirksliga IV

Dank Doppeltorschütze Samir El-Faid sorgte für den Heimsieg gegen den Tabellenkonkurrenten. Mit dem Sieg ist man an den Gästen in der Tabelle vorbeigezogen, beide sind aber punktgleich (22 Zähler).

Auch diese beiden Mannschaften stehen nach diesem Spiel punktgleich in der Tabelle (17). Durch ein Eigentor lagen die Gastgeber nach einer Viertelstunde in Rückstand, vor der Pause und zweimal nach der Pause, allerdings erst in der Schlussphase, drehten die Gastgeber das Spiel.

Gegen den Tabellenführer gab es für Amasyaspor nichts zu holen. Konnte man die erste Hälfte noch torlos gestalten, sorgten Patrick und Pascal Looschen zwischen der 48. und 58.MInute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Nach dem 0:4 durch Kacper Lazaj gelang Alper Yilmaz nur noch der Treffer zum 1:4-Endstand.

Keinen Sieger gab es in diesem Spitzenspiel, wodurch der BV Garrel den Platz an der Sonne besitzt. Beide Tore fielen schon in der ersten Hälfte, in der letzten Viertelstunde mussten die Gäste nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren.

Beide Mannschaften tauschen nach dem Ergebnis die Tabellenplätze. Das bedeutet, Frisia Goldenstedt verlässt die Abstiegsplätz und Osterfeine übernimmt Platz 15. Für Goldenstedt war es der zweite Sieg im zwölften Spiel.

Die frühe Gästeführung durch Felix Jakoby konnte der TuS nach der Pause durch Nico Hoppmann und Linus-Kasper Funke im zweiten Durchgang in einen Sieg drehen. Mit dem Sieg ist man in Blickweite des Tabellenmittelfeldes und steht nur noch einen Punkt hinter den Gästen

Tapfer gewehrt hat sich das Tabellenschlusslicht, am Ende konnte man dem Schützenfest der Gastgeber aber nicht entgehen. Nach einer halben Stunde führte der Gastgeber schon mit 3:0, doch bis zur Pause kämpften sich die Gäste auf 3:2 heran. Nach dem 4:2 folgte das 4:3 durch einen verwandelten Elfmeter, mit dem 5:3 durch Stefan Langlitz war der Bann der Gäste schließlich gebrochen und Langlitz konnte noch den sechsten Treffer seiner Mannschaft nachlegen.

Die Gastgeber stellten dem Tabellendrittel ein Bein und schoben sich auf den siebten Tabellenplatz vor. Der Gast aus Lohne hätte Platz zwei einnehmen können, es bleibt weiter spannend.