Berichte der Bezirksliga IV

Die erste Halbzeit war geprägt von Kampf und Fehlpässen auf beiden Seiten. Samir El-Faid brachte die Gäste in Führung (10.). Den Ausgleich der Hausherren markierte Andre Wohlers (18.). In der zweiten Halbzeit übernahm der SV Petersdorf das Kommando. In der 46. Minute initiierten die Petersdorfer über Malang Fofana und Rene Ostendorf einen herrlichen Angriff, den Letzterer zur Führung abschloss.