Berichte der Bezirksliga IV

In der ersten Halbzeit waren die Petersdorfer besser im Spiel. Sie kamen auch zu Chancen. In der zehnten Minute war Le-Minh Ly alleine durch, aber er scheiterte an Lohnes Torhüter. In der 20. Minute vergab Rene Ostendorf die Chance zur Petersdorfer Führung. Die Lohner konnten sich im ersten Abschnitt keine zwingenden Torchancen herausspielen.

Die erste Chance des Spiels hatten die Hausherren, doch Garrels Torhüter Henning Dinklage zeigte sich auf dem Posten (4.). In der Folgezeit kamen die Gäste durch Tom Lizenberger (13.), Halil Sat (15.) und Linus Backhaus (42., Distanzschuss) zu Chancen.

So nannte Michael Macke, der zusammen mit Sebastian Thunert des SVT-Trainerduo bildet, den knappen und etwas glücklichen Erfolg seines Teams am Sonntag. Dabei waren die Thüler ihrer Favoritenrolle zunächst gerecht geworden.

„Für uns war mehr drin“, sagte Molbergens Trainer Luc Diamesso. Sein Team hatte nach dem Seitenwechsel das Spiel diktiert. Der SVM erspielte sich auch Tormöglichkeiten.

Die Hohefelder legten gegenüber ihrem Auftritt in Osterfeine (2:2) eine deutliche Leistungssteigerung hin. Allerdings mussten sie sich vor den Kontern der Gäste stets in Acht nehmen. Zudem taten sich die Hausherren in Sachen Toreschießen erneut schwer.