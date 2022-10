Berichte der Bezirksliga IV

In der Fußball-Bezirksliga hat der SV Petersdorf am Sonntag bei Amasyaspor Lohne mit 1:2 verloren. Die Gäste ging durch einen verwandelten Handelfmeter von Samir El-Faid in Führung (11.). Im Anschluss versäumen sie es aber nachzulegen. Firat Akbulut ließ zwei Chancen ungenutzt. Die Hausherren waren derweil durch Standards brandgefährlich (26., 41.).