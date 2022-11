Berichte der Bezirksliga II

Keinen Sieger gab es am Samstagnachmittag im Fußball-Bezirksliga Stadtduell zwischen BW Bümmerstede und dem SV Eintracht Oldenburg . Mit einer 3:3-Punkteteilung endete die Partie. Die Gäste erwischten den besseren Start ins Spiel und gingen durch einen Kopfballtreffer von Jannis Reichel auch in Führung.

Fußball-Bezirksligist TSV Abbehausen kommt mehr und mehr in die Erfolgsspur. Mit einem 5:2-Auswärtssieg beim TuS Heidkrug fuhr der TSV den zweiten Sieg in Folge und somit den vierten Sieg aus den letzten sechs Spielen ein.

Mit einem 3:2-Heimsieg in Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga II gegen den SV Brake hat sich der Heidmühler FC auf den dritten Tabellenplatz geschoben. In einem intensiven und kampfbetonten Spiel gingen die Gäste durch einen Kopfball von Bin An Pham nach einer Ecke in Führung.