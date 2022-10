Berichte der Bezirksliga II

Die Spielberichte des 13.Spieltages der Bezirksliga II

Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Jonathan Matondo den entscheidenden Treffer der Partie. Die Gastgeber stecken im Tabellenkeller fest, doch das Bild täuscht ein wenig. Vom ersten Abstiegsplatz bis zu Platz sechs trennen die Mannschaften gerade einmal sechs Punkte.

In einer hektischen Schlussphase, begleitet vom Tumulten, holte der TuS Obenstrohe durch zwei Tore von Mohamed Sadibe und Arian Scheider doch noch den Sieg. Mit jetzt sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat sich die Mannschaft von Coach Stephan Ehlers auf Platz acht vorgearbeitet, die Gäste stehen vorerst auf den ersten Abstiegsplatz.

Einen völlig verdienten Sieg sicherten sich die Osternburger im Stadtduell gegen den Aufsteiger aus Eversten. Für den TuS Eversten war es jetzt die siebte Niederlage in Serie, langsam würden Punkte wieder gut tun.

Einen Start-Ziel-Sieg landete der VfL Stenum gegen den Aufsteiger aus Großenkneten. Man of the Match wurde Simon-Josef Matta mit gleich vier Toren, sein Bruder Lukas-Josef Matta traf doppelt. Die Stenumer bleiben, auch bedingt durch die Niederlage des Tabellenführers SV Atlas II mit einem Punkt Abstand in Schlagdistanz. Für den TSV war es die dritte Niederlage in Folge bei nur einem erzielten Tor.

Auch wenn nicht immer alles rund läuft, der SV Brake marschiert weiter und sitzt dem VfL Stenum sowie dem SV Atlas II im Nacken. Gegen Tabellenschlusslicht FC Hude, die sich ordentlich zur Wehr setzten, gelang Mohammed Alawie per Doppelpack der Sieg. Für den FC Hude steht mit dem VfL Stenum der nächste Brocken bevor, aber vielleicht kann man auch gegen den Gegner mithalten.

Martin Habben stellte seine Torgefahr für den Heidmühler an diesem Abend unter Beweis, erzielte er doch gleich alle vier Tore beim Auswärtssieg in Delmenhorst. Für den SV Atlas II war es die zweite Niederlage. Wenn der Tabellenführer verliert, dann mit 1:4, wie auch schon am ersten Spieltag in Abbehausen. Heidmühle hat auch eine Serie am laufen, seit acht Spielen ist die Mannschaft von Trainer Daniel Oleksyn ungeschlagen (sechs Siege, zwei Remis). Als nächstes geht es gegen den SV Brake.

Seit jetzt drei Spielen in Folge ist der TSV Abbehausen auf eigenem Platz ungeschlagen. Mit dem Sieg gegen den SV Baris hat sich der TSV erst einmal etwas Luft verschafft, doch heißt das bei der Tabellenkonstellation noch gar nichts. Der SV Baris und Abbehausen haben derzeit je 13 Punkte auf dem Konto. Für die Gäste folgt am kommenden Wochenende das einfachste Saisonspiel gegen den SV Atlas II.

Einen überzeugenden 4:0-Heimsieg fuhren die Mannen von Coach Andreas Bartels ein. "Wir spielen eine richtig gute Saison und haben jetzt schon 20 Punkte für den Klassenerhalt auf dem Konto", zeigt sich Bartels zufrieden. Für die Gäste war es die höchste Niederlage der Saison. Interessant ist, die letzte Niederlage setzte es ebenfalls bei einem Aufsteiger aus Oldenburg, dem TuS Eversten. Jetzt geht es gegen den TSV Abbehausen.