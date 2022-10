Berichte der Bezirksliga II

„Das war gar nichts. Ich verstehe nicht, warum wir das Spiel so hergeschenkt haben“, ärgerte sich BWB-Coach Marco Büsing über die 2:3-Niederlage in der Fußball-Bezirksliga II beim TuS Heidkrug . In der 22.Minute führten die Oldenburger mit 2:0 und alles lief in Richtung Bümmersteder Sieg.