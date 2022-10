Berichte der Bezirksliga II

Die Braker erwischten einen Traumstart: Jan Speer schoss sie schon in der ersten Minute nach Vorarbeit von Miklas Kunst in Führung. „Das war schön gemacht“, meinte Brakes Co-Trainer Carsten Feist , der den erkrankten Coach Maik Stolzenberger vertrat.

Der VfL Stenum schwimmt in der Fußball-Bezirksliga weiter auf einer Erfolgswelle. Beim Tabellenzwölften TuS Obenstrohe wurde die Mannschaft aus dem Landkreis ihrer Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht und feierte einen 5:0 (3:0)-Sieg. Spieler des Tages war der dreifache Torschütze Tom Geerken

Die Gäste gingen zwar in Führung, verpassten es jedoch, den zweiten Treffer nachzulegen. Unter anderem scheiterte der VfL II mehrmals am Aluminium. „Wir hatten aber schon mehr vom Spiel und auch die Mehrzahl an Chancen“, sagt VfL-Coach Steffen Janßen.