Berichte der Bezirksliga I

Die Berichte der Bezirksliga I

Etwas überraschend kassierte der Favorit eine Niederlage gegen den Gegner aus dem Abstiegsrängen. Die SG nutzte die sich bietenden Chancen und ließ den Gastgeber durch intensive Defensivarbeit verzweifeln. Bunde konnte selbst keinen Nutzen aus den Chancen ziehen.

Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der sich beide Mannschaften noch zwischen den Sechzehnern austobten, konnten Tom Böhling und Janek Freudenberg im zweiten Durchgang eine 2:0-Führung der Gastgeber erzielen. Für den Tabellenführer, der in diesem Spiel seine erste Niederlage kassierte, kam der Anschlusstreffer durch Frank Til in der 88.Minute zu spät.

Zahlreiche Torchancen erarbeiteten sich die Gastgeber in dieser Partie, doch waren es die Gäste, die am Ende über drei Punkte jubelten. Am Ende wurde es zwar noch einmal spannend, am Ergebnis änderte sich allerdings nichts mehr.

Die Gastgeber holten sich ihren fünften Sieg in Folge, doch taten sich die Kicker auf dem schwer bespielbaren Boden schwer. Nach dem Anschlusstreffer erhöhten die Gäste den Druck und zwangen den SV Wallinghausen zur Abwehrschlacht, die jedoch überstanden wurde.

Wenngleich man immer als Team verliert oder gewinnt, in diesem Spiel war der Pewsumer Keno Buß Matchwinner. An allen fünf Toren war er beteiligt. Viermal als Vorbereiter, einmal als Schütze. Die Gäste, die vor dem Spiel die zweitbeste Abwehr stellten, wirkten kraftlos, Pewsum war gedanklich schneller und hat am Ende verdient gewonnen.

Mit dem frühen Führungstor ebneten die Gastgeber den Weg zum Sieg, auch wenn die Gäste in der Folge vorerst das Geschehen auf dem Platz übernahmen. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatte auch Larrelt-Keeper Sascha Weets, der mit starken Paraden glänzte.

Abgesagt wegen Unbespielbarkeit des Platzes

Erst in der Nachspielzeit erzielte Middels die beiden Tore zum Sieg. Suurhusen hielt gut mit, gestaltete das Spiel ausgeglichen, hatte nur nicht das nötige Glück, das es zu einem Erfolg auch benötigt.

Abgesagt wegen Unbespielbarkeit des Platzes