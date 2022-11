Berichte der Bezirksliga I

Mit dem dritten Sieg in Folge haben sich die Gastgeber aus dem Tabellenkeller befreien können. Den schönsten Treffer beim 3:0-Sieg erzielte Leon Heppner für den SV Hage per Heber aus 20 Metern. Für die Auricher war es die dritte Niederlage in Serie.