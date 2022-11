Berichte der Bezirksliga I

Ein einziger Treffer sorgte für die Entscheidung in dieser Partie. Bereits in der vierten Minute traf Eike Brungers für den SV Hage zum 1:0. „Die ersten 20 Minuten ging klar an Hage, wir waren noch nicht wach“, sagte SV-Trainer Uwe Welzel nach dem Spiel.

Esens bleibt auch im 15. Saisonspiel ungeschlagen. Middels begann verhalten und überließ Esens das Spiel. Die Gastgeber nutzten die Passivität von Middels und kreierten einige Torchancen.

Die Emder nutzten in der Anfangsphase eiskalt die Defizite in der TuS-Abwehr aus. Als Pewsum in der 9. Minute die Lederkugel im Strafraum nicht konsequent verteidigte, war Andre Krzatala zur Stelle und traf zum 1:0 für Larrelt.

Wallinghausen hatte im ersten Spielabschnitt zwar einige Torchancen, nutzte diese aber nicht zur Führung. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt“, sagte Moordorfs Trainer Dennis Debelts. „Wir wollten auch im zweiten Durchgang so weiterspielen“.

In der ersten Viertelstunde deutete alles auf ein Schützenfest der Gastgeber hin, führten sie doch schon nach acht Minuten mit 2:0 und hatten weitere gute Chancen. „Wir haben die Partie in den ersten zehn Minuten verloren“, lautete dann auch die Erkenntnis von Suurhusens Trainer Marcel Ackmann nach dem Spiel.

„Das Ergebnis war am Ende auch in der Höhe verdient, weil Leer zu wenig gemacht hat“, befand Großefehns Trainer Bi Le Tran. Sein Team nutzte im ersten Durchgang noch nicht konsequent die sich bietenden Räume, folglich stand es zur Halbzeit 1:1. Nach der Führung durch Hauke Specht , der in der 33. Minute eine Vorlage von Helge Janssen zur Führung nutzte, sorgte Afolabi Ayodele eine Minute vor dem Seitenwechsel für den Ausgleich.

„Die Niederlage war verdient“, sagte Struddens Co-Trainer Tim Wichelmann . „In der Höhe würde ich das aber nicht unbedingt unterschreiben“, lautete sein Fazit nach der 0:3 Niederlage seines TuS Strudden beim TV Bunde in der Bezirksliga

Leon Zimmermann hat mit seinem Treffer in der 88. Minute Germania drei Punkte beschert. Er nutzte einen Fehler in der Hintermannschaft von Westrhauderfehn zum Siegtreffer der Gäste.

„Es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Nordens Trainer Thomas Jakobs nach dem Spiel. „Aurich hat eine gute Truppe“, lobte er den Gegner. Norden kam gut ins Spiel, geriet dann aber durch einen Freistoß von Delphonse in Rückstand.