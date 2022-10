Berichte der Bezirksliga I

Fred Kwasi Ocloo wurde bereits in der dritten Minute zum Matchwinner, denn mehr Tore fielen nicht. "Ballbesitz schießt keine Tore", lautet die Aussage von Pewsum-Coach Bernd Buß. In den letzten vier Spielen gelang den Gäste nur ein Sieg gegen Holtland, der TuS Middels bleibt Verfolger Nummer eins des TuS Esens.

Ein torreiches und spannendes Spiel sahen die Zuschauer. Eine 2:0-Führung der Gastgeber glichen die Gäste vor der Pause wieder aus. Wallinghausen ging dann selbst mit 4:2 in Führung, auf die Larrelt nur noch mit dem 3:4 antworten konnten. Somit endet eine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen (fünf Siege, ein Remis) der Gastgeber, während Wallinghausen den zweiten Sieg in Folge holte und sich im Tabellenmittelfeld festbeißt.

Nach einem Lichtblick mit dem 1:0-Sieg gegen den TuS Middels. nach zuletzt fünf sieglosen Spielen, folgte gegen den Tabellenführer TuS Esens die Ernüchterung. Ein Doppelschlag in der 29. und 31.Minute stellte die Weichen der Gäste auf Sieg.

Für die Gastgeber war es nicht nur die dritte Niederlage in Folge, man hat es zudem verpasst, sich ein wenig Luft zu den Abstiegsrängen zu verschaffen. Die Gäste feierten den zweiten Sieg in Folge und bleiben bei einem Punkt Rückstand zum FC Norden auf Tuchfühlung-

Die gastgebenden Wiesmoorer stoppten die Serie der Auricher von vier Spielen ohne Niederlage und setzen sich im Tabellenmittelfeld fest. Für Aurich-Coach Uwe Groothuis war dieses Spiel "ein Rückschritt". Zu viele Fehler im Spielaufbau leistete sich seine Mannschaft.

Durch zwei späte Tore von Daniel Hoppen und Lukas Kappernagel gewann der TV Bunde in Leer. somit ist der TV Bunde seit sieben Spielen ungeschlagen und bleibt in der Verfolgerrolle. Die Germanen haben aus den letzten drei Spielen nur zwei Remis holen können und müssen den Blick noch nach unten richten.

In einer einseitigen Partie stach Hauke Specht mit drei Toren heraus. Suurhusen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und kassierte, wie schon am vergangenen Wochenende in Bunde sechs Gegentore. Mit drei Toren zwischen der 10. und 22.Minute war die Vorentscheidung schon früh gefallen.