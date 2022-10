Berichte der Bezirksliga I

In einem guten Fußballspiel nutzen die Gäste die erste Chance zur Führung. Nach einem langen Ball von der rechten Seite drückte Niklas Homes den Ball zur Führung von Germania über die Linie. „Danach haben wir richtig gutes Spiel gemacht“ sagte Jheringfehns Trainer Uwe Welzel , sich freute, als sein Team die zweite Chance der Partie zum Ausgleich nutzte.

„Insgesamt haben wir eine überragende erste Halbzeit gespielt freute sich Esens‘ Trainer Ralf Backhaus nach dem Spiel gegen den FC Norden . Zur Pause führte sein Team mit 4:0, am Ende stand ein klarer 5:0-Erfolg für den alten und neuen Spitzenreiter der Bezirksliga

Hendrik Claaßen sorgte mit seinem Treffer für den knappen, aber verdienten Sieg von Hage gegen Middels. Er versenkte in der 49. Minute einen Freistoß von der rechten Seite ins lange Eck. Hage war die überlegene Mannschaft und hatte mehrere gute Torchancen.

Nach vier Spielen ohne Sieg gelang Wallinghausen wieder einen Dreier. Danach sah es zu Beginn aber nicht aus, denn Carsten Weyers brachte die Gäste aus Pewsum in der 23. Minute in Führung. Den Gastgebern gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich.

„Das Ergebnis klingt letztendlich deutlicher, als das Spiel war“ lautete das Fazit von Suurhusen Trainer Marcel Ackmann im Anschluss an die Partie. Sein Team geriet in der 30. Minute in Rückstand