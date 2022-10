Berichte der Bezirksliga I

„Diese Woche hatten wir das Glück, was wir letzte Woche nicht hatten“, erklärte Middels‘ Trainer Bruno Mönck nach dem Spiel. Wallinghausen hatte in der 11. Minute eine Doppelchance zur Führung, die Kempisty im Tor von Middels aber vereitelte.

Norden hat das gut gemacht und jeden Fehler den wir gemacht haben, gnadenlos bestraft“, sagte ein sichtlich mitgenommener Mario Look nach dem Abpfiff der Bezirksligapartie seines SV Hage beim FC Norden . Die Gastgeber siegten auch in der Höhe verdient mit 5:0 und bleiben somit eine Woche nach dem Sieg gegen Middels weiter in der Erfolgsspur.

Im zweiten Spiel des Tages trafen in Leer zwei am letzten Wochenende siegreiche Teams aufeinander. Auch hier gab es beim 1:1 keinen Sieger. In einem temporeichen Spiel hatte Leer im ersten Spielabschnitt mehr von der Partie, biss sich aber immer wieder an der sicher stehenden Abwehr der Gäste die Zähne aus.