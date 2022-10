– Foto: Timo Babic

Berichte der Bezirksliga I

Die Berichte der Bezirksliga I

Der SV Jheringsfehn kassierte in Abwesenheit seines erkrankten Cheftrainers Uwe Welzel eine klare Niederlage gegen Germania Leer. In der 27. Minute brachte Saragoza die Gäste in Führung, eine Minute vor der Halbzeit legte er den zweiten Treffer nach.

Das Spiel war in der ersten halben Stunde überschaubar. Die Führung fiel in der 32. Spielminute. Sukowski traf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf. Nur zwei Minuten später erhöhte Freudenberg nach Zuspiel von Niklas Pinkernell auf 2:0

Hage hatte einen guten Start in die Partie, ein Schuss von Weiß von der Strafraumgrenze konnte von Wiesmoors Torhüter Reyk de Buhr gerade noch abgewehrt werden. Daneben hatten die Platzherren auch noch einen Lattentreffer zu verzeichnen.

Ein früher Treffer von Matthias Giesenberg brachte den Platzherren den vierten Saisonsieg. Nach einer Ecke eroberte Norden den zweiten Ball, Fischbach flankte von links erneut in den Strafraum. Giesenberg sorgte per Kopf für die Führung der Platzherren (8.). „Es war ein anstrengendes Spiel“, erklärte Nordens Trainer Thomas Jakobs nach dem Abpfiff.

„Das Ergebnis spiegelt eins zu eins den Spielverlauf wider“, sagte Holtlands Cotrainer Henning Baumann nach dem Spiel. „Wir waren von der ersten Minute an deutlich überlegen.“ Er räumte aber ein, dass bei Wallinghausen durch das Fehlen von Bent Bogena und Marvin Dahlke zwei wichtige Spieler fehlten.

Die Gäste aus Pewsum gingen bereits in der 6. Spielminute in Führung. Helge Janssen foulte Hauke Ulferts 20 Meter vor dem Tor der Gastgeber, Keno Buss verwandelte den anschließenden Freistoß oben links zur Führung. A

Unglaublich: Nach dem 3:1 des TV Bunde (TVB) in der 86. Minute haben sicherlich viele im Emder Fanlager gedacht, dass es das war für die Sportfreunde aus Larrelt. Aber die Emder sind immer für die eine oder Überraschung gut und holten sich in der sechsminütigen Nachspielzeit beim 3:3-Endstand noch einen Punkt

Die Platzherren erwischten einen guten Start in die Partie und gingen bereits in der 15. Minute nach einem Abwehrfehler in Führung. Torschütze war Julian Jauken. Nur drei Minuten später legte Diamant Dreshaj nach einer schönen Kombination das 2:0 nach.