Bericht: Schwere Vorwürfe gegen Fußballfunktionär des VfL Halle 96 Oberliga Süd +++ Mitarbeiter des Vereins steht im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben

Sportlich läuft es beim VfL Halle 96 in dieser Saison bisher hervorragend. Wenngleich der Auftakt in die zweite Saisonhälfte gegen den FC An der Fahner Höhe überraschend mit 1:2 verloren ging, grüßen die Kicker vom Stadion am Zoo derzeit noch von der Tabellenspitze der Oberliga Süd. Abseits des Platzes gibt es nun allerdings gehörig Unruhe.