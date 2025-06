Bericht: KFC Uerdingen will Trainer aus der Oberliga

Julian Stöhr trainiert noch den ETB. – Foto: Arno Wirths

Der KFC Uerdingen wird in der Oberliga Niederrhein spielen - so viel steht seit Freitag fest. Insolvenzverwalter Thomas Ellrich hat sich für das Konzept der Freunde und Förderer (FuF) entschieden, die im Hintergrund auch schon am Kader für die neue Saison arbeiten. Sie haben sich scheinbar auch für einen Trainer ausgesprochen.

"Maßgeblich für diese Entscheidung war die gesicherte Finanzierbarkeit des Konzepts. Im Gegensatz zu dem weiteren vorliegenden Konzept, das lediglich über Finanzierungszusagen verfügt, hat der FuF dem Insolvenzverwalter bereits die erforderlichen Sponsorenmittel für den Oberliga-Spielbetrieb für die kommende Saison 2025/26 überwiesen. Dazu zählt auch der Beitrag zur Umsetzung des avisierten Insolvenzplans", teilte am Freitag das Team des Insolvenzverwalters mit.