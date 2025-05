Bericht: Hochkarätiger RWO-Zugang im Anflug

Mühling: Am Niederrhein groß geworden, in Kiel und Sandhausen aufgeblüht

Alexander Mühling, in der abgelaufenen Saison für den SV Sandhausen in der 3. Liga aktiv, soll demnach kurz vor einer Einigung mit den Kleeblättern stehen. Primär im defensiven Mittelfeld zu Hause, kam der 32-Jährige 18 Mal für die Kurpfälzer zum Einsatz. In Sandhausen verbuchte Mühling auch seine ersten Einsätze in der 2. Bundesliga – damals noch in der Spielzeit 2014/15. Daraufhin ging es weiter nach Norddeutschland. Nach sechs Jahren bei Holstein Kiel wechselte Mühling zurück nach Sandhausen. Womöglich ist der nächste Stopp auf der Mühling'schen Deutschlandtour also wieder am Niederrhein, wo er unter anderem in den Jugendabteilungen von Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg seine fußballerische Ausbildung genoss. Für den gebürtigen Oberhausener könnte es eine Rückkehr in die Heimat werden.