Bericht: Bekim Kastrati sagt der SSVg Velbert ab

Die ergebnistechnische Wende sollte schnellstmöglich eingeleitet werden, sonst könnte es recht schnell düster um die Aussichten auf einen Klassenerhalt der SSVg Velbert aussehen. Entsprechend ist der Verein offenbar für die noch vakante Stelle auf der Trainerbank auf der Suche nach einem arrivierten Kandidaten.
Ismail Jaroui gelangte seinerzeit nämlich etwas unverhofft zu seiner Übungsleiterrolle. Zuvor war der 33-Jährige ausschließlich im Jugendbereich tätig, in Velbert heuerte er zunächst als Co-Trainer an und wurde nach dem damaligen Rücktritt von Peter Radojewski zum ersten Mal in seiner Laufbahn Chefcoach einer Seniorenmannschaft. In der Oberliga funktionierte dies mit dem Meistertitel noch hervorragend, der Schritt in die Regionalliga wurde dann jedoch nicht nur für den Trainer, sondern auch einen beachtlichen Teil der Mannschaft komplettes Neuland.
So ist der Verein nach Informationen des "RevierSport" auf der Suche nach einem anderen, erfahreneren Profil. Zunächst soll sich die SSVg um René Lewejohann bemüht haben, der entschied sich jedoch für den Westfalen-Oberligisten RW Ahlen. Lewejohann leitete in der Vorsaison den KFC Uerdingen und verzeichnete dort trotz beinahe wöchentlichen Nebengeräuschen einige ordentliche Ergebnisse in der Regionalliga West.
Auch der zweite mutmaßliche Kandidat weist eine recht klangvolle Vita auf. Bekim Kastrati hat den SC St. Tönis in der Oberliga-Vorsaison wachgeküsst, leitete zuvor den SV Straelen in seiner finalen Regionalliga-Spielzeit. Doch besonders als Spieler kennt Kastrati den hochklassigen Fußball, kam auf vier Bundesliga-Einsätze für Borussia Mönchengladbach und zwei Auftritt für die Nationalmannschaft von Albanien.
Dem Vernehmen nach soll aber auch Kastrati den Velbertern abgesagt haben. Bevor Vollzug in die eine oder andere Richtung vermeldet werden kann, hält sich der Verein aber noch bedeckt. "Wie immer: ich werde mich an keinen Spekulationen beteiligen und auch keine Namen kommentieren. Nur so viel: Wir haben einige Ideen im Kopf und suchen nach der besten Lösung für die Sport- und Spielvereinigung Velbert. Zu diesem Zeitpunkt haben wir diese noch nicht gefunden", wird der Vereinsvorsitzende Oliver Kuhn im RS dazu zitiert.
Die Zeit läuft in jedem Fall. Schon in vier Tagen steht die Partie im Niederrheinpokal gegen den 1. FC Bocholt an, am Wochenende darauf geht es gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Und wer weiß: Vielleicht übernimmt zunächst Co-Trainer Niklas Bonnekessel die Verantwortung und kann die Verantwortlichen wie Jaroui in der Vorsaison von sich überzeugen.