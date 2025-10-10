Bekim Kastrati bleibt beim SC St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Bericht: Bekim Kastrati sagt der SSVg Velbert ab Nach elf sieglosen Spielen zu Saisonbeginn stellte die SSVg Velbert zuletzt Cheftrainer Ismail Jaroui frei. Ein Nachfolger steckt offenbar jedoch noch nicht in der Pipeline. So soll ein prominenter Name aus der Oberliga dem Regionalliga-Schlusslicht kürzlich einen Korb gegeben haben.

Die ergebnistechnische Wende sollte schnellstmöglich eingeleitet werden, sonst könnte es recht schnell düster um die Aussichten auf einen Klassenerhalt der SSVg Velbert aussehen. Entsprechend ist der Verein offenbar für die noch vakante Stelle auf der Trainerbank auf der Suche nach einem arrivierten Kandidaten.

Es wird wohl weder Lewejohann noch Kastrati Ismail Jaroui gelangte seinerzeit nämlich etwas unverhofft zu seiner Übungsleiterrolle. Zuvor war der 33-Jährige ausschließlich im Jugendbereich tätig, in Velbert heuerte er zunächst als Co-Trainer an und wurde nach dem damaligen Rücktritt von Peter Radojewski zum ersten Mal in seiner Laufbahn Chefcoach einer Seniorenmannschaft. In der Oberliga funktionierte dies mit dem Meistertitel noch hervorragend, der Schritt in die Regionalliga wurde dann jedoch nicht nur für den Trainer, sondern auch einen beachtlichen Teil der Mannschaft komplettes Neuland.

So ist der Verein nach Informationen des "RevierSport" auf der Suche nach einem anderen, erfahreneren Profil. Zunächst soll sich die SSVg um René Lewejohann bemüht haben, der entschied sich jedoch für den Westfalen-Oberligisten RW Ahlen. Lewejohann leitete in der Vorsaison den KFC Uerdingen und verzeichnete dort trotz beinahe wöchentlichen Nebengeräuschen einige ordentliche Ergebnisse in der Regionalliga West. Auch der zweite mutmaßliche Kandidat weist eine recht klangvolle Vita auf. Bekim Kastrati hat den SC St. Tönis in der Oberliga-Vorsaison wachgeküsst, leitete zuvor den SV Straelen in seiner finalen Regionalliga-Spielzeit. Doch besonders als Spieler kennt Kastrati den hochklassigen Fußball, kam auf vier Bundesliga-Einsätze für Borussia Mönchengladbach und zwei Auftritt für die Nationalmannschaft von Albanien.