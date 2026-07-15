Bergsvand verlässt den VfL Wolfsburg in Richtung Florenz

Die Frauen des VfL Wolfsburg und Guro Bergsvand gehen künftig getrennte Wege. Die norwegische Nationalspielerin wechselt zur AC Florenz, nachdem sich beide Seiten auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis Sommer 2027 laufenden Vertrags verständigt haben. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten die Klubs Stillschweigen.
Bergsvand war vor der Saison 2025/26 vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zu den Grün-Weißen gewechselt. In ihrem Jahr beim VfL absolvierte die Innenverteidigerin 27 Pflichtspiele und steuerte zwei Tore bei.
Sportlich verlief die Zusammenarbeit jedoch nicht wie erhofft. Die 32-Jährige kam seltener zum Einsatz als erwartet und entschied sich deshalb für einen Vereinswechsel. Mit dem Wechsel zur AC Florenz setzt Bergsvand ihre Karriere nun in der italienischen Liga fort.
VfL-Sportdirektorin Vanessa Bernauer erklärte, dass der Verein dem Wechselwunsch der Norwegerin entsprochen habe. Ausschlaggebend seien neben ihrer sportlichen Perspektive auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Transfers gewesen.
Der Abschied von Bergsvand ist ein weiterer Bestandteil des personellen Umbruchs bei den Wolfsburgerinnen. Bereits in den vergangenen Wochen hatten mehrere Spielerinnen den Verein verlassen, während der VfL seinen Kader mit zahlreichen Neuzugängen verstärkt hat. Mit Blick auf die Saison 2026/27 treiben die Verantwortlichen den Neuaufbau der Mannschaft damit konsequent weiter voran.