Bergsvand verlässt den VfL Wolfsburg in Richtung Florenz

– Foto: André Nückel

Die Frauen des VfL Wolfsburg und Guro Bergsvand gehen künftig getrennte Wege. Die norwegische Nationalspielerin wechselt zur AC Florenz, nachdem sich beide Seiten auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis Sommer 2027 laufenden Vertrags verständigt haben. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten die Klubs Stillschweigen.

Bergsvand war vor der Saison 2025/26 vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zu den Grün-Weißen gewechselt. In ihrem Jahr beim VfL absolvierte die Innenverteidigerin 27 Pflichtspiele und steuerte zwei Tore bei.

Wunsch nach mehr Einsatzzeit

Sportlich verlief die Zusammenarbeit jedoch nicht wie erhofft. Die 32-Jährige kam seltener zum Einsatz als erwartet und entschied sich deshalb für einen Vereinswechsel. Mit dem Wechsel zur AC Florenz setzt Bergsvand ihre Karriere nun in der italienischen Liga fort.