Bergstraßenderby in Schriese

In Schriesheim steigt am Sonntag das Derby zwischen dem SV und dem FV Leutershausen. – Foto: Waldemar Binder

Lange ist es her, das letzte Derby zwischen dem SV Schriesheim und dem FV Leutershausen. Siebeneinhalb Jahre um genau zu sein. Damals hätten die Schriesheimer mit ihrem 2:1-Auswärtssieg dem FVL beinahe die Meisterschaft versaut. Am Ende stieg die Elf des ehemaligen Hause-Spielertrainers Stefan Matthes dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen SV Enosis Mannheim in die Kreisliga auf.

Nun ist es also mal wieder soweit. Das Derby verspricht gehobenes A-Klassen-Niveau, wenngleich beide nicht ganz so weit oben platziert sind wie beim letzten Mal. Anpfiff ist am Sonntag um 14 Uhr beim SV. "Ob Derby oder nicht, ist für mich nicht wirklich ein Thema", sagt Enrique Cazorla. Der Schriesheimer Trainer unterhält als sympathischer Typ gute Beziehungen zu allen Vereinen aus dem Mannheimer Kreis, was natürlich mit seiner beinahe drei Jahrzehnte langen Tätigkeit im Amateurfußball zu tun hat.

Aktuell erlebt er jedoch eine Phase, die auch für ihn neu ist. "Ganz ehrlich, so eine Vorrunde mit derart vielen personellen Ausfällen habe ich noch nie erlebt“, sagt er und klärt auf, „wir haben an jedem Spieltag samstagabends oder sonntagmorgens eine bis drei kurzfristige Absagen erhalten.“ Was auffällig ist, viele seiner Kicker haben sich nach der Urlaubsphase mit hartnäckigen Erkrankungen wochenlang herumschlagen müssen. Wer da ist, gibt aber immer vollen Einsatz und das ist Cazorla wichtig zu betonen: "Es macht Spaß mit den Jungs, wir trainieren gut, versuchen immer uns zu entwickeln und zu lernen." Angesichts der großen personellen Probleme erscheint Tabellenrang neun, weit weg von der Abstiegszone, fast schon angenehm, nachdem es in den vergangenen Jahren häufig lange gegen den Abstieg ging. "Das ist mir aktuell gar nicht so präsent", erläutert Cazorla, der mittelfristig weiter nach oben möchte und sagt; "wir haben andere Ziele."