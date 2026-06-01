Bergstraße: Relegation fällt erneut aus

Der SV Fürth und der VfR Fehlheim sowie der SC Olympia Lorsch sind als einzige drei Bergsträßer Teams in der Relegation unterwegs - allesamt jedoch überregional. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Bergstraße. Die Würfel sind gefallen. Und die Lage in der Gruppenliga ist wie schon so oft der auslösende Faktor, der Auswirkungen bis in die untersten Klassen des Fußballkreises Bergstraße hat. Gravierendste Folge: Die Relegation auf Kreisebene entfällt. Und zwar komplett. Damit ist gesichert, dass trotz aller Abmeldungen und Rückzüge alle Bergsträßer Ligen mit 16 Mannschaften in die Spielzeit 2026/27 starten. Ausnahme: D-Klasse.

Die Ausgangslage: Fünf Absteiger gibt es aus der Gruppenliga: SKV Büttelborn, FC Alsbach, TSV Seckmauern und Rückzieher SG Wald-Michelbach stehen bereits vor dem letzten Spieltag fest. Dazu kommt der FC 07 Bensheim. Der SV Fürth kann sich über die Relegation retten.

SG Wald-Michelbach und die Folgen: Bei der Saisonplanung hatte der Kreisfußballausschuss Bergstraße mit zwei Absteigern aus der Gruppenliga kalkuliert. In die Kreisoberliga kehrt vor Beginn der Relegation aber nur eine Mannschaft (FC 07 oder SV Fürth) zurück. Die SG Wald-Michelbach steigt zwar ab, hatte aber rechtzeitig sowohl ihren Rückzug aus der Gruppenliga als auch den Wunsch angezeigt, künftig A-Liga zu spielen. Unter dieser Konstellation wären erneut nur 15 Mannschaften in der Kreisoberliga am Ball. 16 Teams, möglichst in allen Klassen, ist aber der Wunsch der Bergsträßer Fußballverantwortlichen.

Die Folgen für die Bergsträßer Fußballvereine: Um auf eben jene 16 Mannschaften zu kommen, wird die Relegation entfallen, bestätigte Kreisfußballwart Martin Wecht am Montag. Das bedeutet für Kreisoberliga-Schlusslicht FSG Bensheim den Klassenerhalt; auf den letzten Platz rückt nach dem letzten Spieltag Rückzieher KSG Mitlechtern. Gleichzeitig darf sich der A-Liga-Zweite TSV Aschbach über den direkten Aufstieg freuen – ebenso wie der B-Liga-Dritte FSV Zotzenbach und das C-Liga-Führungstrio SSG Einhausen II, Starkenburgia Heppenheim II, FV Biblis II.