Bergstraße: Noch ein paar Fragen sind offen

Bergstraße. Der finale Spieltag steht an im Kreis Bergstraße, und noch sind nicht alle Entscheidungen gefallen. Anders als in Verbands- und Gruppenliga ist für die Bergsträßer Vereine das sportliche Schicksal des Hessenligisten SV Unter-Flockenbach vollkommen unerheblich. Die Zahl der Auf- und Absteiger ist auf Kreisebene bereits vor Saisonstart verbindlich festgelegt worden. Welche Entscheidungen jetzt noch offen sind und wer wie spielen muss, um sein Ziel zu erreichen, zeigt folgende Übersicht.

Zwei Spieltage sind noch zu spielen, doch der SV Unter-Flockenbach darf nur noch einmal ran, muss am letzten Spieltag zuschauen, ob es reicht für den Klassenerhalt. Zwei Punkte liegt der SVU vor dem ersten der fünf direkten Abstiegsplätze, bei einem Sieg in Friedberg am Sonntag könnten es fünf werden und die Rettung bedeuten – Voraussetzung, die Konkurrenz spielt mit. Tut sie es nicht, könnte Flockenbach bis auf den viertletzten Rang zurückfallen – und wäre damit abgestiegen.

Gruppenliga