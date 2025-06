Bergstraße: Kreispokalfinale wird wiederholt

Mitlechtern. Als Schiedsrichter Christian Vogel am frühen Samstagabend beide Mannschaften nach gespielten 64 Minuten zum ersten Mal in die Kabine bat, gab es noch Hoffnung unter den Aktiven, Offiziellen und den gut 500 Zuschauern, dass der Kreispokalsieger noch gekürt werden kann. Doch Blitz und Donner hatten es sich gemütlich eingerichtet über dem Sportplatz der KSG Mitlechtern. Um 18.47 Uhr, 167 Minuten nach Anpfiff und eine Stunde nach Beginn der ersten Zwangspause, brach der Unparteiische das Bergsträßer Kreispokal-Endspiel zwischen Hessenliga-Absteiger SV Unter-Flockenbach und Cupverteidiger SV Fürth ab. Zu diesem Zeitpunkt führte Favorit SVU durch ein Tor von Mario Arnold (19.) mit 1:0.

So weit wird es nicht kommen. Am Sonntag vermeldete Reiner Held die Einigung. Das Pokalfinale wird am Dienstag, 3. Juni, 19.30 Uhr, wiederholt. Austragungsort ist erneut Mitlechtern.

Ob es ein Wiederholungsspiel geben wird, war am Samstagabend lange unsicher. Vielstimmige Diplomatie zwischen den Vereinsvertretern bestimmte das Geschehen. Pokalspielleiter Reiner Held („Das Schiedsrichtergespann hat alles ausgereizt, um das Spiel fortzusetzen“) hätte das Finale liebend gerne zu Ende gebracht und einen Sieger gekürt. Doch die Gespräche zwischen den Verantwortlichen brachten am Samstag kein Ergebnis. Knackpunkt: der Termin. SVM-Manager Markus Müller sprach im Falle der Nichteinigung gar davon, dem SV Fürth den Pokal kampflos zu überlassen. Und Fürths Trainer Jochen Ingelmann hatte für den Fall der Fälle einen Vorschlag zur Güte: „Den Pokal in zwei Hälften schneiden und verteilen.“

Die gespielten 64 Minuten am Samstag verliefen vor 402 zahlenden Zuschauern, der Großteil davon aus Fürth, weitgehend wie erwartet. Fürth begann defensiv, Flockenbach, angetrieben vom starken Nico Hammann, hatte mehr Ballbesitz und auch Chancen. Das 1:0 Arnolds war Lohn der Bemühungen. Fürth versuchte Konter-Nadelstiche die beste daraus resultierende Tormöglichkeit verwertete Björn Kabel. Doch das Schiedsrichtergespann verweigerte dem 1:1 die Anerkennung. „Das war kein Abseits“, war sich Ingelmann mit den vielen Fans der Grün-Weißen einig. Seine Elf sei in der ersten Halbzeit zu ängstlich gewesen. „Aber das ist normal gegen einen höherklassigen Verein. Nach der Pause sind wir besser reingekommen, und wir hätten noch unser Tor gemacht“, so der SV-Trainer.

SV Unter-Flockenbach hat einen Nationalspieler

Welche Spieler am Dienstag bei der Neuauflage auflaufen, bleibt offen. Einer ist mit Sicherheit nicht dabei: Angel Arthee. Der Stürmer der Unter-Flockenbacher, der in der abgelaufenen Hessenligasaison in 25 Spielen sechs Tore erzielte, ist von seinem Heimatland Mauritius für den Cosafa-Cup, der Meisterschaft von 14 im südlichen Afrika gelegenen Staaten, nominiert worden. Der 22-Jährige, im Pokalfinale wegen einer leichten Muskelverletzung nicht eingesetzt, werde in diesen Tagen losfliegen, bestätigte Manager Müller. Die Gegner des Wetranglisten-178. Mauritius bei diesem Wettbewerb sind Gastgeber Südafrika, Mosambik und Simbabwe. Die mauritische Delegation hat die Insel am Sonntag Richtung Bloemfontein verlassen.