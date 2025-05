Bergstraße Kreispokal-Finale steigt in Mitlechtern

Bergstraße. Die KSG Mitlechtern hat einmal mehr den Zuschlag erhalten: Das Endspiel des Bergsträßer Kreispokals findet auf dem Kunstrasenplatz an der Alzenauer Straße statt. Gegenüber stehen sich am Samstag, 31. Mai, Titelverteidiger SV Fürth (Gruppenliga) und Hessenligist SV Unter-Flockenbach. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Ursprünglich wollten die Fürther – wie schon 2024 gegen Eintracht Wald-Michelbach – Gastgeber sein. Doch damit zeigte sich Unter-Flockenbach nicht einverstanden. Auf der Suche nach einem neutralen Platz gab es im Vorfeld doch einige Hindernisse: Beim FSV Rimbach war offen, ob die Erneuerung des Kunstrasens abgeschlossen sein würde, beim SV Affolterbach wird am angedachten Termin Kerwe gefeiert. So warf die KSG Mitlechtern ihren Hut in den Ring und erhielt den Zuschlag.