Bergstraße: Im Januar startet Schiedsrichter-Neulingslehrgang Sechs Termine: (12., 14., 15., 28. Januar, 11. und 18. Februar) +++ Digital und im Vereinsheim der KSG Mitlechtern

Bergstraße. Der Plan steht, jetzt fehlt lediglich noch eine ausreichende Zahl von Freiwilligen: Im Januar 2023 bietet die Kreisschiedsrichtervereinigung Bergstraße wieder einen Schiedsrichter-Neulingslehrgang an. An sechs Terminen (12., 14., 15., 28. Januar, 11. und 18. Februar) wird der Kreislehrstab rund um Lehrwart Simon Wecht (Heppenheim) den Teilnehmern die 17 Fußballregeln näherbringen, Fallbeispiele beleuchten und analysieren sowie die angehenden Unparteiischen fit für die Leitung von Fußballspielen machen. Die Sitzungen werden digital sowie in Präsenz im Vereinsheim der KSG Mitlechtern stattfinden.