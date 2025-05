Bergstraße: Diese Meister stehen (bald) fest!

Bergstraße. Wenige Spieltage sind noch zu gehen. In den Ligen des Kreises Bergstraße neigt sich die Saison dem Ende entgegen – und in vielen Staffeln sind die Meisterschaften bereits entschieden. In anderen Ligen hingegen steht ein packendes Finale bevor. Wir verschaffen euch einen Überblick über die bereits feststehenden Titelsieger und die Mannschaften, die noch im Rennen sind.

Auch in der Kreisliga A ist die Entscheidung gefallen: Starkenburgia Heppenheim steht mit bislang 69 Punkten uneinholbar an der Spitze.

Kreisliga B Bergstraße

In der Kreisliga B ist das Titelrennen noch offen. Der SV Affolterbach und die SG Hammelbach/Scharbach stehen zwei Spieltage vor Schluss punktgleich an der Spitze. Wer sich am Ende den Meistertitel schnappt, entscheidet sich wohl erst am letzten Spieltag.

Kreisliga C Bergstraße

Zwei Spieltage vor Saisonende liefern sich Olympia Lorsch II (73 Punkte) und der FC Fürth II (72 Punkte) ein enges Rennen an der Spitze. Beide Mannschaften haben bislang eine starke Runde gespielt – wer am Ende ganz oben steht, ist noch offen.

Kreisliga D1 Bergstraße

Der SV Bobstadt hat den Titel in der D1 bereits unter Dach und Fach gebracht. Mit derzeit 52 Punkten ist das Team von der Konkurrenz nicht mehr einzuholen und darf sich verdient Kreismeister nennen.

Kreisliga D2 Bergstraße

In der D2 verspricht das Saisonfinale Hochspannung: Starkenburgia Heppenheim II (57 Punkte), Sportfreunde Heppenheim II (56) und TG Trösel II (55) liegen in Schlagdistanz zueinander. Die Meisterfrage ist noch völlig offen und wird erst in den kommenden Spielen entschieden.