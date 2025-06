Bergstraße: Anzahl der Auf- und Absteiger festgelegt

So will der Kreisfußballausschuss die Voraussetzung schaffen, dass Kreisober- und A-Liga in der übernächsten Spielzeit möglichst wieder 16 Mannschaften stark sind. Aktuell umfassen beide Klassen lediglich 15 Teams. 16 sind es in der B-Liga, 17 in der C. 13 Mannschaften - darunter vier aus der Kernstadt Lampertheim – bilden die D-Liga I, zwölf Teams die D-Liga II.

Was mittlerweile feststeht, ist die Auf- und Abstiegsregelung 2025/26. Von Kreisober- bis D-Liga steigt jeweils der Meister auf, aus B- und C-Liga geht auch der Tabellenzweite ohne Umweg nach oben. In diesen beiden Klassen bestreitet der Dritte die Aufstiegsrelegation, in den anderen der Zweitplatzierte. Von Kreisober- bis B-Liga steigt der Tabellenletzte ab, der Vorletzte relegiert; in der C-Liga müssen der Letzte und der Vorletzte direkt runter. Und wie in den vergangenen Jahren gilt: Wird die Klassenstärke von 16 Mannschaften vor Beginn der Relegation unterschritten, entfällt diese, und der Tabellenzweite der unteren Klasse steigt direkt auf.

Die Vorrundenbesprechungen sind in Präsenz geplant, voraussichtlich zwischen dem 14. und 17. Juli. Zudem offeriert Martin Wecht noch eine Videokonferenz für die D-Ligisten zum Thema Spiele nach dem Modell „Bernhardt“.

Bensheimer Stadtmeisterschaften mit Pokalcharakter

Neben den Freundschafts- und Kreispokalspielen – die Spiele der ersten Runde sind mit drei Ausnahmen terminiert – stehen auch Turniere an. Dabei haben die Spiele der Bensheimer Stadtmeisterschaft bei den Senioren Freundschaftsspiel- und Pokalcharakter gleichermaßen. Nach dem „Gronauer Modell“ wurden vier Viertelfinalspiele ausgelost, die Termine legen auch hier die beteiligten Mannschaften selbst fest. Los geht es am 8. Juli mit den Begegnungen VfR Fehlheim – FSG Bensheim und SG Lautern/Schönberg – SG Gronau. Die Sieger bestreiten am 19. Juli (Samstag) beim Ausrichter TSV Auerbach die Halbfinals, sonntags finden das Spiel um Platz drei und das Finale statt. Kompakt an einem Tag ermitteln die Alten Herren freitags ihren Stadtmeister.

Stadtpokal Heppenheim steigt am 26. Juli

Eine Neuerung gibt es beim Turnier um den Lautertalpokal, das nicht mehr über mehrere Tage verteilt ist, sondern kompakt an einem Tag - dem 19. Juli (Samstag) - stattfindet. Ebenfalls an einem Tag geht es um den Heppenheimer Stadtpokal, den der FC Sportfreunde am 26. Juli veranstaltet. Hier sind aber nur vier Mannschaften am Start.

Zur Saisonvorbereitung gehört auch der Überblick über die neuen Personalsituationen in den Vereinen. Mit dem Ende der Wechselfrist schließen sie in der Regel ihre Planungen ab und haben Gewissheit, mit welchen Spielern sie in die Runde starten können. Ab dem 1. Juli (Dienstag) stellen wir wieder in dieser Zeitung die Bergsträßer Fußballmannschaften vor und beleuchten ihre Zielsetzungen.