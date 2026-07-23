Bergsträßer Kreispokal nimmt Fahrt auf

Zum dritten Mal in den vergangenen fünf Jahren feierte der SV Unter-Flockenbach vor wenigen Wochen den Sieg im Bergsträßer Kreispokal. – Foto: Markus Karrasch

Kreis Bergstraße. Der Pflichtspielbetrieb im Bergsträßer Fußball nimmt langsam Fahrt auf. Sechs Partien der ersten Runde im Kreispokal sind bereits absolviert, größere Überraschungen sind bislang ausgeblieben.

Der 2:0-Erfolg von A-Ligist TV Lampertheim gegen Kreisoberligist FV Biblis am 12. Juli dürfte wohl noch dem frühen Stand der Vorbereitung zuzuschreiben gewesen sein, ansonsten sorgte lediglich der recht klare Zotzenbacher Sieg (5:2) im Duell der beiden A-Liga-Aufsteiger beim ISC Fürth für Aufsehen. In der nächsten Runde stehen darüber hinaus die TG Jahn Trösel (3:1 gegen den VfB Lampertheim), die SG Lörzenbach/Mitlechtern (2:1 gegen Italia/Amed Bensheim) sowie die SG Brandau/Gadernheim (5:2 gegen den SV/BSC Mörlenbach). Spannend machte es Gruppenliga-Aufsteiger Olympia Lorsch, der sich erst im Elfmeterschießen gegen KOL-Aufsteiger TSV Aschbach durchsetzte.

Nach dem KOL-Vergleich zwischen der SSG Einhausen und Eintracht Bürstadt am Mittwochabend geht es am Donnerstag mit den Duellen SV Kirschhausen gegen SG Lindenfels/Winterkasten und Waldhorn Lampertheim gegen TSV Weiher (Anpfiff jeweils 19.30 Uhr) weiter, ehe am Sonntagnachmittag fünf weitere Spiele folgen.