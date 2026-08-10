Bergs vor Landesliga-Premiere: „Wir haben absolut null Druck“ Als Bezirksliga-Meister kehrt Germania Eicherscheid in die Landesliga zurück. Trotz einer von Verletzungen geprägten Vorbereitung blickt Trainer Sandro Bergs der neuen Herausforderung optimistisch entgegen – und setzt im Jubiläumsjahr des Vereins auf Mut, Leidenschaft und Zusammenhalt. von Tim Zimmer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nick Förster

Auf Germania Eicherscheid wartet nach dem souveränen Bezirksliga-Titel der Sprung in die Landesliga – ausgerechnet im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens. Trainer Sandro Bergs sieht seine Mannschaft zwar in der Außenseiterrolle, traut ihr aber zu, jedem Gegner das Leben schwer zu machen.

Bergs setzt auf Mut statt Druck Die Euphorie über den Aufstieg ist in Eicherscheid ungebrochen, die Vorbereitung auf die neue Saison verlief bislang allerdings alles andere als optimal. Trainer Sandro Bergs muss seit Wochen zahlreiche Ausfälle verkraften und sieht sich dadurch in seiner Arbeit eingeschränkt. „Wir haben durchgängig sieben bis acht Verletzte. Es liegt überhaupt nicht an den Spielern, die da sind – sie arbeiten engagiert und ziehen voll mit. Aber wir hätten uns natürlich gewünscht, früher mehr Optionen zu haben“, beschreibt der Coach die schwierige Personalsituation. Die vielen Ausfälle führen dazu, dass sich die Belastung auf einen kleinen Spielerkreis verteilt. Bis zum ersten Pflichtspiel im Pokal gegen Sindorf dürfte die Zeit knapp werden, um alle Rückkehrer wieder vollständig zu integrieren. Trotzdem bleibt der Fokus klar: körperliche Fitness, eingespielte Abläufe und eine möglichst schnelle Entwicklung in allen Spielphasen.

Dass Eicherscheid überhaupt in der Landesliga antritt, ist das Ergebnis einer nahezu perfekten Vorsaison. Als souveräner Meister der Bezirksliga sicherte sich die Mannschaft den Aufstieg mit großem Vorsprung. Entsprechend fällt Bergs' Fazit eindeutig aus: „Wir sind mit Abstand Meister geworden und haben extrem guten Fußball gespielt.“ Mehr Zufriedenheit könne es nach einer solchen Saison kaum geben. Der Sommer brachte allerdings auch Herausforderungen mit sich. Zwei Leistungsträger verließen den Verein, die Suche nach Ersatz gestaltete sich schwierig. „Wir haben versucht, die Lücken zu schließen. Aber in Eicherscheid ist das nicht einfach“, erklärt Bergs. Besonders bitter: Von den drei neu verpflichteten Feldspielern stehen aktuell zwei verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Weitere Verstärkungen wären zwar wünschenswert, doch der Trainer bleibt realistisch: „Handlungsbedarf haben wir bestimmt – leider aber keine Handlungsmöglichkeiten.“