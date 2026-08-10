Bergs vor Landesliga-Premiere: „Wir haben absolut null Druck“

Auf Germania Eicherscheid wartet nach dem souveränen Bezirksliga-Titel der Sprung in die Landesliga – ausgerechnet im Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens. Trainer Sandro Bergs sieht seine Mannschaft zwar in der Außenseiterrolle, traut ihr aber zu, jedem Gegner das Leben schwer zu machen.
Die Euphorie über den Aufstieg ist in Eicherscheid ungebrochen, die Vorbereitung auf die neue Saison verlief bislang allerdings alles andere als optimal. Trainer Sandro Bergs muss seit Wochen zahlreiche Ausfälle verkraften und sieht sich dadurch in seiner Arbeit eingeschränkt. „Wir haben durchgängig sieben bis acht Verletzte. Es liegt überhaupt nicht an den Spielern, die da sind – sie arbeiten engagiert und ziehen voll mit. Aber wir hätten uns natürlich gewünscht, früher mehr Optionen zu haben“, beschreibt der Coach die schwierige Personalsituation.
Die vielen Ausfälle führen dazu, dass sich die Belastung auf einen kleinen Spielerkreis verteilt. Bis zum ersten Pflichtspiel im Pokal gegen Sindorf dürfte die Zeit knapp werden, um alle Rückkehrer wieder vollständig zu integrieren. Trotzdem bleibt der Fokus klar: körperliche Fitness, eingespielte Abläufe und eine möglichst schnelle Entwicklung in allen Spielphasen.
Dass Eicherscheid überhaupt in der Landesliga antritt, ist das Ergebnis einer nahezu perfekten Vorsaison. Als souveräner Meister der Bezirksliga sicherte sich die Mannschaft den Aufstieg mit großem Vorsprung. Entsprechend fällt Bergs' Fazit eindeutig aus: „Wir sind mit Abstand Meister geworden und haben extrem guten Fußball gespielt.“ Mehr Zufriedenheit könne es nach einer solchen Saison kaum geben.
Der Sommer brachte allerdings auch Herausforderungen mit sich. Zwei Leistungsträger verließen den Verein, die Suche nach Ersatz gestaltete sich schwierig. „Wir haben versucht, die Lücken zu schließen. Aber in Eicherscheid ist das nicht einfach“, erklärt Bergs. Besonders bitter: Von den drei neu verpflichteten Feldspielern stehen aktuell zwei verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Weitere Verstärkungen wären zwar wünschenswert, doch der Trainer bleibt realistisch: „Handlungsbedarf haben wir bestimmt – leider aber keine Handlungsmöglichkeiten.“
In der neuen Liga erwartet Bergs zahlreiche ambitionierte Konkurrenten. Den SV Breinig, Germania Lich-Steinstraß und den FC Fliesteden zählt er ebenso zum erweiterten Favoritenkreis wie möglicherweise die Dürener Teams, deren Entwicklung er noch nicht abschließend einschätzen kann. Für seine eigene Mannschaft sieht er dagegen eine klare Außenseiterrolle – ohne darin einen Nachteil zu erkennen.
„Viele werden uns als krassen Außenseiter sehen, und das ist auch ein Stück weit berechtigt“, sagt Bergs. Gleichzeitig glaubt er, dass Germania Eicherscheid für viele Gegner unangenehm werden kann. Wenn alle Spieler fit seien, könne seine Mannschaft an jedem Wochenende konkurrenzfähig sein. Das erklärte Ziel bleibt dennoch der Klassenerhalt.
Dabei möchte Eicherscheid seinem Spielstil treu bleiben. „Wir wollen mutig sein, wir müssen leidenschaftlich sein – aber wir dürfen auch nicht naiv sein“, beschreibt Bergs die Marschroute für die erste Landesliga-Saison nach dem Aufstieg. Druck verspürt er dabei keinen. „Wir haben absolut null Druck in der Liga und wollen einfach das Maximum herausholen.“
Vorfreude verspürt der Trainer ohnehin auf jede einzelne Partie. Gerade das höhere Niveau reizt ihn. „Jeder Sonntag wird eine Herausforderung“, sagt Bergs. Gleichzeitig hofft er auf große Unterstützung der eigenen Anhänger – schließlich soll das 100-jährige Vereinsjubiläum auch sportlich zu einem besonderen Kapitel der Vereinsgeschichte werden. Seine Erwartung an die neue Spielzeit fasst er deshalb passend zusammen: Langweilige Spiele werde es in dieser Liga kaum geben.