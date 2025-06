Bergrath verliert, Vichttal siegt knapp, Kellerduell endet wild

Vichttal II sichert sich mit einem knappen 3:2-Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Hahn drei wichtige Punkte im Kampf um Platz Zwei. Zwei verwandelte Foulelfmeter von Nick Krückels (13.) und Torsten Kreutz (83.) sowie ein Treffer von Jaspar Minderjahn (33.) reichten zum Arbeitssieg. Hahn zeigte mit einem Doppelpack von Alimou Bah (22., 75.) Moral, blieb am Ende aber punktlos. Die Gäste stehen mit weiterhin 17 Zählern am Tabellenende.

Ein turbulentes Spiel sahen die Zuschauer in Würselen, wo Rhenania mit 4:3 gegen Aufsteiger Berger Preuß gewann. Nico Dreßen (12., 45.) und Oliver Fischer (88., 90./FE) trafen doppelt für die Gastgeber, die zwischenzeitlich eine 2:0-Führung verspielten. Grubert (60.), Neumann (71.) und Gebauer (90.) hielten die Gäste im Spiel, doch am Ende fehlte die Zeit zum Ausgleich. Würselen hält damit Anschluss an die obere Tabellenhälfte.