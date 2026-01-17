– Foto: Linus Krieger

Bergrath überzeugt als Aufsteiger – und will sich weiter festigen Trainer Faton Popova zieht zur Winterpause eine sachliche Zwischenbilanz. Verlinkte Inhalte präsentiert von BZL Mittelrhein St. 4 Bergrath Faton Popova

Falke Bergrath überwintert als Vierter der Bezirksliga. Trainer Faton Popova spricht über Anpassung, Entwicklung und klare Ziele für die Rückrunde.

Falke Bergrath geht als Aufsteiger auf einem bemerkenswerten vierten Tabellenplatz in die Winterpause der Bezirksliga, Staffel 4. Trainer Faton Popova bewertet die bisherige Saison nüchtern, aber zuversichtlich. „Insgesamt solide, mit Entwicklungspotenzial“, lautet sein knappes, aber bewusst gewähltes Zwischenfazit nach der Hinrunde. Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 13. Januar. „Der Fokus liegt auf Fitness, Intensität und Abläufen“, sagt Popova und macht deutlich, dass der Blick klar nach vorn gerichtet ist. Ziel sei es, die Grundlagen weiter zu festigen, um das Niveau der Bezirksliga dauerhaft bestätigen zu können.

Der Einstieg in die neue Spielklasse verlief aus Sicht des Trainers Schritt für Schritt. „Mit jeder Woche besser, das Niveau ist höher, aber wir sind gut angekommen.“ Die Mannschaft habe sich zunehmend an Tempo und Intensität gewöhnt und dabei ihre eigene Identität bewahrt. Rückblickend beschreibt Popova die erste Bezirksliga-Hinrunde als „intensiv und lehrreich“. Besonders positiv hebt der Trainer den inneren Zusammenhalt hervor. „Der mannschaftliche Zusammenhalt und die Trainingsarbeit“ seien Faktoren gewesen, die teilweise sogar besser funktioniert hätten, als es vor der Saison zu erwarten war. Diese Basis habe es dem Team ermöglicht, auch in anspruchsvollen Phasen konkurrenzfähig zu bleiben.