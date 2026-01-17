Bergrath überzeugt als Aufsteiger – und will sich weiter festigen

Falke Bergrath überwintert als Vierter der Bezirksliga. Trainer Faton Popova spricht über Anpassung, Entwicklung und klare Ziele für die Rückrunde.
Falke Bergrath geht als Aufsteiger auf einem bemerkenswerten vierten Tabellenplatz in die Winterpause der Bezirksliga, Staffel 4. Trainer Faton Popova bewertet die bisherige Saison nüchtern, aber zuversichtlich. „Insgesamt solide, mit Entwicklungspotenzial“, lautet sein knappes, aber bewusst gewähltes Zwischenfazit nach der Hinrunde.
Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 13. Januar. „Der Fokus liegt auf Fitness, Intensität und Abläufen“, sagt Popova und macht deutlich, dass der Blick klar nach vorn gerichtet ist. Ziel sei es, die Grundlagen weiter zu festigen, um das Niveau der Bezirksliga dauerhaft bestätigen zu können.
Der Einstieg in die neue Spielklasse verlief aus Sicht des Trainers Schritt für Schritt. „Mit jeder Woche besser, das Niveau ist höher, aber wir sind gut angekommen.“ Die Mannschaft habe sich zunehmend an Tempo und Intensität gewöhnt und dabei ihre eigene Identität bewahrt. Rückblickend beschreibt Popova die erste Bezirksliga-Hinrunde als „intensiv und lehrreich“.
Besonders positiv hebt der Trainer den inneren Zusammenhalt hervor. „Der mannschaftliche Zusammenhalt und die Trainingsarbeit“ seien Faktoren gewesen, die teilweise sogar besser funktioniert hätten, als es vor der Saison zu erwarten war. Diese Basis habe es dem Team ermöglicht, auch in anspruchsvollen Phasen konkurrenzfähig zu bleiben.
Ein einzelnes Spiel möchte Popova nicht herausheben, betont aber, dass es Partien gegeben habe, „in denen die Mannschaft ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat“. Gleichzeitig spart er kritische Punkte nicht aus. „Teilweise fehlende Konstanz sowie verletzungsbedingte Ausfälle“ hätten den weiteren Verlauf der Hinrunde beeinflusst und ein noch stabileres Abschneiden verhindert.
Für die Rückrunde formuliert Popova ein klares, realistisch gehaltenes Ziel. Es gehe um „Stabilisierung der Leistungen und kontinuierliche Weiterentwicklung“. Große Umbrüche sind dafür nicht vorgesehen: „Derzeit keine personellen Veränderungen“, stellt der Trainer klar.
Auch die Teilnahme am Sparkassen-Hallencup ordnet Popova sachlich ein. Es sei „eine gut organisierte Veranstaltung“ gewesen, bei der sich „die Mannschaft gut präsentiert und wertvolle Spielpraxis gesammelt“ habe. Gerade für einen Aufsteiger sei dieses zusätzliche Wettbewerbsformat hilfreich gewesen.
Popova verweist zudem auf die besonderen Rahmenbedingungen seines Amtsantritts. „Ich bin erst spät in der Vorbereitung zur Mannschaft gestoßen, der Kader stand zu diesem Zeitpunkt bereits.“ Umso wichtiger sei die Vorarbeit im Verein gewesen. „Der sportliche Leiter Peter Ripphausen hat mir beim SV Falke Bergrath eine qualitativ gute Mannschaft überlassen und den Verein von der Kreisliga C bis in die Bezirksliga geführt.“ Diese Kontinuität bilde die Grundlage dafür, dass sich der Aufsteiger schnell auf Bezirksliga-Niveau etablieren konnte.
Unterm Strich zeigt sich Falke Bergrath nach der Hinrunde gut vorbereitet auf die kommenden Aufgaben. Als Vierter überwinternd, mit klaren Abläufen und realistischer Zielsetzung, geht der Aufsteiger selbstbewusst, aber ohne Übermut in die zweite Saisonhälfte.