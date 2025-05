Bergrath tut sich schwer und steigt dennoch auf

In einem umkämpften Mittelfeldduell setzt sich Vaalserquartier knapp durch und überholt den FC Eschweiler in der Tabelle. Die Gastgeber gingen durch Barthold in Führung, Mazouje glich zwar aus, doch Birdas entschied die Partie mit einem sehenswerten Treffer. Vaalserquartier steht nun bei 36 Punkten auf Rang sieben. Eschweiler rutscht mit 35 Punkten auf Rang acht ab.

Eilendorf II verpasst mit der klaren Niederlage gegen St. Jöris den Anschluss an die Top drei und bleibt mit 40 Punkten Vierter. Zwei Treffer von Gulba vor der Pause brachten die Gäste in Führung, ehe Winkler noch einmal verkürzen konnte. In der Nachspielzeit sorgten Rayak und Fleps für die Entscheidung. St. Jöris zieht mit nun ebenfalls 38 Punkten am punktgleichen FC Stolberg vorbei und belegt Platz fünf.