Bergrath souverän, Vichttal torhungrig – Breinig gewinnt gegen Hahn

Trotz eines späten Führungstreffers in der 81. Minute musste Burtscheid in der Nachspielzeit den Ausgleich durch Böker hinnehmen. Razak hatte die Gastgeber in Führung gebracht, ehe Gah und Knops-Dias die Partie zwischenzeitlich drehten. Beide Teams bleiben mit 33 (Würselen/Euchen) bzw. 27 Punkten (Burtscheid) im unteren Tabellendrittel. Für Burtscheid war es das zweite Remis in Folge.