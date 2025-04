Bergrath gewinnt wieder - Eilendorf jubelt spät

So., 06.04.2025, 11:00 Uhr

In einer temporeichen Partie erwischte Stolberg den besseren Start und ging durch Marcel Tamke (10.) früh in Führung. Doch Pannesheide blieb dran: Moritz Steinbusch (43.) und Timo Schloemer (64.) egalisierten jeweils den Rückstand. Joker Niklas Jacob sicherte mit seinem Treffer in der 75. Minute den Auswärtssieg für das nun punktgleiche Team. Beide Teams stehen mit 31 Punkten auf den Plätzen drei und fünf.