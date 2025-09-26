Bergrath gegen Roetgen - Aufsteiger will weiter überraschen

– Foto: Siegfried Strzys

Während Eicherscheid und Würselen aufeinandertreffen, geht es im Tabellenkeller bereits ums Überleben.

Trotz hervorragender Bilanz geht Eicherscheid mit Respekt ins Spiel Eicherscheid (4./9 Punkte) trifft auf den Tabellenneunten Würselen (3 Punkte). VfR-Trainer Massimo Damköhler erwartet ein intensives Duell: „Es wird ein sehr intensives und spannendes Spiel. Man wird läuferisch und vor allem bezüglich der Disziplin voll da sein müssen. Die Spieler und auch die Bank müssen supporten, damit man direkt Zeichen setzt. Effizienz zeigen, die ersten zwei, drei Chancen direkt nutzen. Tim Wilden ist immer eine Gefahr, er schießt aus jeder Lage und macht in einer Saison 15 bis 25 Tore. Andere gefährliche Spieler sind Wirtz und Strauch. 4:1 in Oidtweiler und 6:1 in Mariadorf sind Ansagen an die Liga! Eicherscheid ist für mich dieses Jahr der Topfavorit, die haben es in den bisherigen drei Saisonspielen bewiesen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns auch auf unser Spiel fokussieren und uns nicht zu sehr an den Gegner anpassen. Auch uns sollte man keinesfalls unterschätzen, wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen und der Liga zu zeigen: Wir sind bereit.“

Eicherscheids Trainer Sandro Bergs warnt indes: „Wir werden Würselen nicht unterschätzen. Für uns geht es um Seriösität, Basics und Intensität. Dann stehen die Chancen gut, zu punkten.“

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid VfR Würselen Würselen 15:00 PUSH

Aufsteiger gegen Außenseiter Roetgen will nach dem Achtungserfolg gegen Hilfarth nachlegen, trifft aber auf eine bislang gefestigte Heimelf. Roetgens Trainer Jerome Janßen sieht sein Team dennoch in der Pflicht: „Bergrath ist für mich nicht der klassische Aufsteiger, der sich in der neuen Liga erst einmal zurechtfinden muss. Aufgrund der erfahrenen Spieler mit hoher Qualität gehen wir als Außenseiter in die Partie. In allen Mannschaftsteilen ist Bergrath sehr gut aufgestellt, wenn wir nicht wieder an unsere absolute Leistungsgrenze gehen, wird es sehr schwer, am Sonntag etwas Zählbares mitzunehmen. Der Punkt gegen Hilfarth war für viele sicherlich überraschend, bringt uns aber nichts, wenn wir in den nächsten Wochen nicht nachlegen.“ Bergraths Coach Faton Popova ergänzt: „Wir sind Aufsteiger, da ist jedes Spiel schwer für uns. Roetgen ist sehr lange in der Bezirksliga unterwegs und sehr erfahren dadurch, das wird ein schweres Spiel für uns!“

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr Falke Bergrath Bergrath FC Roetgen Roetgen 15:00 PUSH