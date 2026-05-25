Bergrath dreht Spektakel – Eicherscheid marschiert weiter Der Meister aus der Eifel gewinnt souverän, Falke feiert ein Torfestival und Stolberg stürzt tiefer in den Abstiegskampf. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linus Krieger

Germania Eicherscheid hat auch nach dem vorzeitigen Titelgewinn nicht nachgelassen und seine Ausnahmestellung in der Bezirksliga Staffel 4 erneut unterstrichen. Dahinter festigte Falke Bergrath Rang vier mit einem spektakulären Heimsieg, während sich der Abstiegskampf weiter zuspitzt. Besonders die SG Stolberg gerät nach einer deutlichen Niederlage zunehmend unter Druck.

Roetgen nutzt die Schwächen des Schlusslichts Der FC Roetgen gewann gegen Niersquelle Kuckum mit 5:2 und verschaffte sich damit weiter Luft zur Abstiegszone. Lange hielten die Gäste mit und gingen durch Artur Matern sogar in Führung. Nach der Pause erhöhte Roetgen jedoch deutlich das Tempo und profitierte zunehmend von den defensiven Problemen des Tabellen-15. Besonders in der Schlussphase brach Kuckum auseinander.

FC Roetgen – Niersquelle Kuckum 5:2

FC Roetgen: Maurice Nadenau, Marco Cosler (78. Jonas Polis), Arne Dreiling (46. Fabian Feilen), Henrik Gormans (46. Henri Düppengießer), Samuel Schwering, Daniel Sauren, Timo Koep, Oliver Baatz, Elias Klein (46. Felix Korb), Dieuveille Mangaya-Twadela, Ferhat Akar (83. Jan Siewert)

Niersquelle Kuckum: Benedict Seidemann, Justin Jan Helwig (71. Maurice Münten), Jan Bolz, Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern, Oliver Schilaski

Tore: 0:1 Artur Matern (42.), 1:1 Ferhat Akar (52.), 2:1 Henri Düppengießer (61.), 3:1 Ferhat Akar (75.), 3:2 Artur Matern (85.), 4:2 Jan Siewert (90.+3), 5:2 Dieuveille Mangaya-Twadela (90.+5)

Bergrath dreht verrückte Partie Falke Bergrath gewann gegen Concordia Oidtweiler nach spektakulärem Verlauf mit 7:3. Die Gäste führten früh mit 2:0 und später noch mit 3:1, ehe Bergrath die Partie in der Schlussphase vollständig drehte. Besonders zwischen der 73. und 77. Minute kippte das Spiel endgültig zugunsten des Tabellenvierten. In der Nachspielzeit brachen bei Oidtweiler alle defensiven Strukturen auseinander.