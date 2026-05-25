Bergrath dreht Spektakel – Eicherscheid marschiert weiter

Germania Eicherscheid hat auch nach dem vorzeitigen Titelgewinn nicht nachgelassen und seine Ausnahmestellung in der Bezirksliga Staffel 4 erneut unterstrichen. Dahinter festigte Falke Bergrath Rang vier mit einem spektakulären Heimsieg, während sich der Abstiegskampf weiter zuspitzt. Besonders die SG Stolberg gerät nach einer deutlichen Niederlage zunehmend unter Druck.
Roetgen nutzt die Schwächen des Schlusslichts
Der FC Roetgen gewann gegen Niersquelle Kuckum mit 5:2 und verschaffte sich damit weiter Luft zur Abstiegszone. Lange hielten die Gäste mit und gingen durch Artur Matern sogar in Führung. Nach der Pause erhöhte Roetgen jedoch deutlich das Tempo und profitierte zunehmend von den defensiven Problemen des Tabellen-15. Besonders in der Schlussphase brach Kuckum auseinander.
FC Roetgen – Niersquelle Kuckum 5:2
FC Roetgen: Maurice Nadenau, Marco Cosler (78. Jonas Polis), Arne Dreiling (46. Fabian Feilen), Henrik Gormans (46. Henri Düppengießer), Samuel Schwering, Daniel Sauren, Timo Koep, Oliver Baatz, Elias Klein (46. Felix Korb), Dieuveille Mangaya-Twadela, Ferhat Akar (83. Jan Siewert)
Niersquelle Kuckum: Benedict Seidemann, Justin Jan Helwig (71. Maurice Münten), Jan Bolz, Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern, Oliver Schilaski
Tore: 0:1 Artur Matern (42.), 1:1 Ferhat Akar (52.), 2:1 Henri Düppengießer (61.), 3:1 Ferhat Akar (75.), 3:2 Artur Matern (85.), 4:2 Jan Siewert (90.+3), 5:2 Dieuveille Mangaya-Twadela (90.+5)
Bergrath dreht verrückte Partie
Falke Bergrath gewann gegen Concordia Oidtweiler nach spektakulärem Verlauf mit 7:3. Die Gäste führten früh mit 2:0 und später noch mit 3:1, ehe Bergrath die Partie in der Schlussphase vollständig drehte. Besonders zwischen der 73. und 77. Minute kippte das Spiel endgültig zugunsten des Tabellenvierten. In der Nachspielzeit brachen bei Oidtweiler alle defensiven Strukturen auseinander.
Falke Bergrath – FC Concordia Oidtweiler 7:3
Falke Bergrath: Christoph Breuer, Philipp-Aaron Nießen, Tanner Wilden, Resit Yilmaz, Marvin Meurer, Emirhan Akcan, Melih Yilmaz, Lorik Islami, Luis Mankartz, Jaden Sydney Malu, Jürgen Finken
FC Concordia Oidtweiler: Moritz Bürger, Leon Roosen, Philipp Stollenwerk, Manuel Lüttgens, Philip Derichs, Yasin Salih Burbut (46. Lukas Springmann), Philipp Götting, Emre Karatag (67. Lukas Roosen), Lazar Savic (78. Robin Switalla), David Götting, Nils Geldner
Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Philipp Stollenwerk (2.), 0:2 David Götting (10.), 1:2 Luis Mankartz (13.), 1:3 Nils Geldner (43.), 2:3 Jaden Sydney Malu (73.), 3:3 Jürgen Finken (74.), 4:3 Tanner Wilden (77.), 5:3 Melih Yilmaz (90.+4), 6:3 Marvin Meurer (90.+6), 7:3 Dean Geserick (90.+7)
Erkelenz nutzt Stolbergs Zerfall
Der SC Erkelenz gewann gegen die SG Stolberg deutlich mit 4:0 und verschaffte sich wertvolle Luft im Abstiegskampf. Bereits vor der Pause brachte Kacper Nastalek die Gastgeber in Führung, nach dem Seitenwechsel sorgten zwei Platzverweise gegen Stolberg endgültig für klare Verhältnisse. Erkelenz nutzte die numerische Überlegenheit konsequent aus und entschied die Partie frühzeitig. Für die SG Stolberg wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend kritisch.
SC Erkelenz – SG Stolberg 4:0
SC Erkelenz: Jacomo Patza, Jannik Huff, Jonas Keuter, Niklas Grimble, Marcel Nickels, Mats Kleinen, Robin Louis, Leon Klerx, Enrico Kos, Malte Lütteke, Kacper Nastalek
SG Stolberg: Timon Götzenich (74. Kevin Mann), Joel Jöpgen, Maurice Schröder, Ayyoub Charabi, Max Blasius (61. Luka Piecuszek), Gian-Luca Scintu, Dominik Behr, Dennis Wischnat, Furkan Günes (56. Joao Maria Santos Aleixo), Navid Nazari, Cuma Erol (74. Marvin Hagelstein)
Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Kacper Nastalek (34.), 2:0 Marcel Nickels (48.), 3:0 Niklas Grimble (67.), 4:0 Enrico Kos (71.)
Rot: Dennis Wischnat (53./SG Stolberg/)
Rot: Ayyoub Charabi (66./SG Stolberg/)
Weiteren Ergebnisse am Wochenende: