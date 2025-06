Bergrath bleibt das Maß aller Dinge – Spannung im Mittelfeld

Trotz 0:2-Rückstand sicherte sich Aufsteiger Berger Preuß spät einen Punkt gegen den FC Stolberg. Marc Barrientos brachte die Gäste mit einem Doppelpack in Front, doch Paskal Reddig und Jonathan Krauß glichen noch aus – letzterer in der Nachspielzeit (90.+3). Stolberg spielte die letzte Viertelstunde nach Gelb-Rot für Marcel Tamke in Unterzahl. Beide Teams rangieren im Tabellenmittelfeld bei 40 (Stolberg) bzw. 32 Punkten (Berger Preuß).