Bergmüller nach Hinrunde: »Meine Jungs haben einfach mega Potenzial« Warum Platz acht für den Aufsteiger ein echter Erfolg ist +++ Eigengewächse prägen den Weg der SpVgg Mögeldorf von Marco Baumgartner · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Mögeldorfs Chefanweiser Manuel Bergmüller (mitte) sieht noch jede menge Potenzial in seinem Team. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfört

Die SpVgg Mögeldorf 2000 sorgt als Aufsteiger weiter für positive Schlagzeilen. Im FuPa-Wintercheck spricht Coach Manuel Bergmüller offen über die Lernprozesse seiner jungen Mannschaft, den mutigen Spielstil in der Landesliga, vorhandene Baustellen in der Defensive sowie den Stolz auf die starke Nachwuchsarbeit, die den aktuellen Kader prägt.

Die Wintervorbereitung läuft bei der SpVgg bereits seit dem 23. Januar. Zuvor hatten die Spieler individuelle Laufpläne abzuarbeiten, ehe seihter auf dem Platz trainiert wird. Dank des vereinseigenen Kunstrasens ist die Vorbereitung gut planbar, dennoch setzt Bergmüller bewusst nicht ausschließlich auf Einheiten mit Ball. „Es wird auch diverse andere Einheiten außerhalb des Platzes geben“, erklärt der Coach, um sein Team gezielt auf die deutlich höhere Intensität der Landesliga vorzubereiten. Sportlich zeigt sich Bergmüller mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden – auch wenn die Erwartungshaltung von außen teilweise eine andere war. Intern habe man die Situation realistisch eingeschätzt. „Wir haben zwei Spieler im gesamten Kader, die schon einmal Landesliga im Herrenbereich gespielt haben“, ordnet er ein. Der Großteil der Mannschaft stammt aus dem eigenen Nachwuchs: 30 der 36 eingesetzten Spieler entstammen dem Verein. Für viele sei die Liga komplettes Neuland gewesen. „Da kannte kein Mensch die Liga und auch nicht die notwendige Intensität. Das mussten wir erst lernen“, so Bergmüller offen. Umso höher bewertet er die aktuelle Platzierung. „Im Winter auf Platz acht zu stehen, ist einfach ein Erfolg.“ Besonders die Siege gegen etablierte Teams wie Münchberg oder Schwabach hebt er als echte Ausrufezeichen hervor.

Mutiger Fußball, klare Baustellen Auch spielerisch sieht der Chefanweiser viele positive Ansätze. Die Mögeldorfer treffen das Tor auch eine Klasse höher zuverlässig und bleiben ihrer Linie treu. „Wir spielen weiter einen mutigen, offensiven Fußball“, betont Bergmüller. Auch das Pressing habe phasenweise sehr gut funktioniert – allerdings nicht immer konstant. „Und dann fängst du dir in der Landesliga halt eher eine Bude als in der Bezirksliga“, beschreibt er den Unterschied nüchtern. Verbesserungspotenzial sieht der Coach nahezu in allen Bereichen. „Meine Jungs haben einfach mega Potenzial“, sagt Bergmüller, verschweigt aber die Schwächen nicht. Vor allem defensiv besteht Handlungsbedarf. 49 Gegentore nach 22 Spielen sind für den früheren Defensivspieler ein klarer Auftrag. „Als gelernter Defensivmann bin ich damit natürlich maximal unzufrieden.“ Auch in puncto Fitness, Körperlichkeit sowie Tempo mit und ohne Ball müsse die Mannschaft weiter zulegen.