Bergmanns Dreierpack im Kellerduell

Tabellenkeller kann manchmal ziemlich trist sein, manchmal aber auch ziemlich eindeutig. Im Duell der Sorgenkinder der 2. Kreisklasse Emsland Nord setzte sich SV Raspo Lathen II mit 3:0 bei SV Esterwegen II durch. Mann des Tages: Marco Bergmann, der gleich dreimal zuschlug. FuPa-Liveticker-Schreiber Robin Peters hielt das Geschehen fest.

Schon früh wurde klar, dass Lathen an diesem Nachmittag mehr Durchschlagskraft entwickeln würde als zuletzt. Nach mehreren Chancen war es in der 18. Minute soweit: Marco Bergmann stieg nach Vorarbeit von Paul Wolters hoch und köpfte zum 0:1 ein.

Zuvor hatten die Gäste bereits mehrfach angeklopft – gleich mehrere Großchancen von Wolters und auch Luca Hüppmeier sorgten für Betrieb im Strafraum der Gastgeber. Esterwegen blieb zwar ebenfalls gefährlich, etwa durch Gerd Burlager nach einer Ecke, doch zur Pause blieb es bei der knappen Führung für Lathen.

Bergmann macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich: Esterwegen kam zu Chancen, Burlager hatte gleich mehrfach Möglichkeiten, doch Lathen zeigte sich effizienter.

In der 56. Minute erhöhte erneut Marco Bergmann nach Vorlage von Paul Wolters auf 0:2. Spätestens jetzt hatte das Kellerduell eine klare Richtung.

Den endgültigen Schlusspunkt setzte – natürlich – wieder Bergmann: In der 83. Minute staubte er nach Vorarbeit von Andre Schwarte zum 0:3 ab und schnürte damit seinen Dreierpack.

Liveticker aus erster Hand

Die Partie wurde im FuPa-Liveticker von Robin Peters begleitet, der alle Chancen, Karten und Wechsel festhielt, von den frühen Möglichkeiten über die Bergmann-Show bis zum Abpfiff nach 90 Minuten plus Nachspielzeit.

Am Ende steht für Lathen II ein klarer Auswärtssieg im Kellerduell und ein Nachmittag, an dem Marco Bergmann die Hauptrolle spielte.

