 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Bergmann schließt sich Varenrode an

von Manuel Lambers · Heute, 06:06 Uhr · 0 Leser
v.l.n.r.: M. Lambers, F. Höving, T. Bergmann, O. Thale – Foto: Manuel Lambers

Der SV Schwarz-Weiß Varenrode begrüßt den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit: Tobias Bergmann verstärkt unsere Defensive!

In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde schnell deutlich, dass Tobi im Sommer den nächsten Schritt gehen und eine wichtigere Rolle in seiner Mannschaft übernehmen möchte.

Mit ihm bekommen die Schwarz-Weißen einen jungen, talentierten Rechtsverteidiger, der bereits Erfahrung in der Bezirks- und Kreisliga sammeln konnte. Seine Entwicklung sieht er noch lange nicht abgeschlossen – gemeinsam mit dem Team möchte er in Varenrode eine erfolgreiche Zeit erleben.