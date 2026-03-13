Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bergmann schließt sich Varenrode an
von Manuel Lambers · Heute, 06:06 Uhr · 0 Leser
v.l.n.r.: M. Lambers, F. Höving, T. Bergmann, O. Thale – Foto: Manuel Lambers
Der SV Schwarz-Weiß Varenrode begrüßt den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit: Tobias Bergmann verstärkt unsere Defensive!
In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde schnell deutlich, dass Tobi im Sommer den nächsten Schritt gehen und eine wichtigere Rolle in seiner Mannschaft übernehmen möchte.
Mit ihm bekommen die Schwarz-Weißen einen jungen, talentierten Rechtsverteidiger, der bereits Erfahrung in der Bezirks- und Kreisliga sammeln konnte. Seine Entwicklung sieht er noch lange nicht abgeschlossen – gemeinsam mit dem Team möchte er in Varenrode eine erfolgreiche Zeit erleben.