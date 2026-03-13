Bergmann schließt sich Varenrode an

v.l.n.r.: M. Lambers, F. Höving, T. Bergmann, O. Thale – Foto: Manuel Lambers

In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde schnell deutlich, dass Tobi im Sommer den nächsten Schritt gehen und eine wichtigere Rolle in seiner Mannschaft übernehmen möchte.

Mit ihm bekommen die Schwarz-Weißen einen jungen, talentierten Rechtsverteidiger, der bereits Erfahrung in der Bezirks- und Kreisliga sammeln konnte. Seine Entwicklung sieht er noch lange nicht abgeschlossen – gemeinsam mit dem Team möchte er in Varenrode eine erfolgreiche Zeit erleben.