Berglerns Festung steht felsenfest, Klettham patzt wieder, Isen tritt nicht an Kreisklasse 4 Donau/Isar kompakt

Die SpVgg Altenerding zieht durch den Sieg in Taufkirchen mit Klettham gleich. Hohenpolding kriegt drei Punkte von Isen durch Nichtantritt geschenkt.

Ordentlich Paroli bot Ottenhofen dem Spitzenreiter aus Klettham. Zwar hatte RW-Goalgetter Tobias Paulus mit einem gekonnten Schuss ins lange Eck die Gästeführung erzielt (27.), doch dann waren die Platzherren am Zug. Thomas Ostermaier verwandelte einen zweifelhaften Handelfmeter ins linke Eck zum Ausgleich. Ostermaier prüfte Kletthams Torwart und Spielertrainer Flo Leininger, dessen Verletzung der Vorwoche sich als starke Prellung herausgestellt hatte, mit einem weiteren Elfmeter zum 2:1 (52.) – diesmal ging der Schuss ins rechte Eck. Eine Ecke köpfte Thomas Lippert zum 3:1 ein (64.). Doch im Gegenzug gelang Jonas Kaspar das 2:3 (65.). Paulus besorgte noch das 3:3 (77.). Beiden Kletthamer Toren waren individuelle DJK-Abwehrfehler vorausgegangen.

Die Partie auf einem schlechten Apis-Platz war eine klare Angelegenheit für die Gäste. Leart Bilalli besorgte früh die SpVgg-Führung (9.). Nach Foul an Samuel Kronthaler gab es Elfmeter, den Nihad Mujkic kurz vor dem Pausenpfiff zum 2:0 verwandelte (44.). Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Platzherren ihre Bemühungen, Tore fielen aber zuerst für Altenerding. Johannes Irl machte das 3:0 (53.). Eine schöne Flanke von der Seite nahm Matthias Loher mit der Brust an und verwandelte sie gekonnt zum 4:0 ins lange Eck (63.). Dann hatte Aspis-Goalgetter Julian Schaumaier zwei gute Möglichkeiten, doch zuerst ging sein Kopfball übers leere Tor. Dann traf er aus vier Metern den Ball nicht richtig. Eine schöne Kombi im Mittelfeld zwischen mit Loher schloss Lukas Bachmair mit dem Altenerdinger 5:0 ab, ehe Schaumaier nach einem SpVgg-Abwehrfehler doch noch das 1:5 gelang (88.).

Auf heimischem Platz ist der SVE einfach eine Macht. Mit dem 2:1 über Türkgücü bleibt die Filippetti-Elf auch in dieser Saison zuhause ungeschlagen. Berglern hatte mehr Spielanteile, Türkgücü zuerst die besseren Chancen. Mehmet Cay hatte zweimal in aussichtsreicher Position kein Glück. Nach einem Steckball von Sebastian Herrmann schob Thomas Schmid den Ball an TG-Keeper Serkan Demiröz zum 1:0 vorbei (36.). Cay besorgte kurz vor dem Pausenpfiff aus fünf Metern den Ausgleich (44.). Nach dem Seitenwechsel konnte SVE-Torwart Thomas Bauer nur noch durch eine Fußabwehr den Rückstand verhindern. Ein Freistoß aus 25 Metern von Schmid, der halb Flanke, halb Schuss war, fiel hinten ins Kreuzeck zum Berglerner Siegtreffer rein (65.). Wegen Nachtretens sah Kaan Ünal Rot (93.).

TSV St. Wolfgang 2 TuS Oberding 2